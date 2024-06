L’EVENTUALE ASTENSIONE DI GIORGIA MELONI SU URSULA SERVIRÀ SOLO A ISOLARLA ANCORA DI PIÙ – LA DUCETTA AL MOMENTO È L’UNICA LEADER, INSIEME A QUEI PUZZONI DELL’UNGHERESE VIKTOR ORBAN E DELLO SLOVACCO ROBERT FICO, A NON AVER DATO IL LORO CONSENSO ALL’ACCORDO SULLE NOMINE UE, SIGLATO DA POPOLARI, SOCIALISTI E LIBERALI – QUALUNQUE COSA DECIDA, LA PREMIER ITALIANA HA MOLTO DA PERDERE – IL DAGOREPORT

FONTI EUROPEE, MANCA CONSENSO MELONI-ORBAN-FICO SU NOMINE

(ANSA) - "Fino a questo momento sono tre i Paesi che non hanno dato il loro consenso all'accordo sulle nomine: l'Italia di Giorgia Meloni, l'Ungheria di Viktor Orban e la Slovacchia di Robert Fico".

Lo indica un alto diplomatico europeo alla vigilia del Consiglio europeo durante il quale i leader saranno chiamati ad approvare l'intesa di principio sui nuovi vertici Ue raggiunta da Popolari, Socialisti e Liberali.

"Speriamo di poter portare a bordo anche Meloni", ha aggiunto il diplomatico, indicando che nei giorni scorsi ci sono stati "molti contatti" tra i leader dei Ventisette per arrivare all'accordo, definito "molto equilibrato".

