POI SI BATTE IL PETTO PER GIORGIA MELONI: “LA DONNA CHE AVREI DOVUTO PROTEGGERE E NON L’HO FATTO”.

QUANDO L’HO RIVISTO HO AVUTO PAURA, NON MI CI SONO RICONOSCIUTO. HO PROVATO IMBARAZZO PER ME STESSO PERCHÉ IO NON SONO COSÌ

Dopo 13 mesi di silenzio, Andrea Giambruno afferma: "Ho impiegato 2 mesi a rivedere quel Fuorionda che ha sgretolato la mia vita in una notte"



Ci state seguendo?



Ora a #DrittoeRovescio in diretta su #Rete4 e in streaming su Mediaset Infinity pic.twitter.com/hzgjEaW9Hs — Dritto e rovescio (@Drittorovescio_) November 28, 2024 A #Belve sarebbe stato un piccolo evento televisivo con domande vere, così è stata solo una pagliacciata. Intervista senza domande con l'amico di sempre.#drittoerovescio #giambruno



Ps Entrambi hanno parlato di Dagospia senza dire il nome della testata ? pic.twitter.com/JqxmZ8CtAJ — Giuseppe Candela (@GiusCandela) November 28, 2024

1. ANDREA GIAMBRUNO TORNA IN TV E SI SCUSA PER IL FUORIONDA A STRISCIA: «MI HA DISTRUTTO LA VITA, MA NON SONO UN MOSTRO»

Estratto dell’articolo di Ugo Milano per www.open.online

andrea giambruno a dritto e rovescio 12

«Ci ho messo due mesi a rivedere quel fuori onda e quando l’ho rivisto ho avuto paura, non mi ci sono riconosciuto. Ho provato imbarazzo per me stesso perché io non sono così».

Andrea Giambruno torna in prima serata su Rete 4, ma questa volta da ospite di Paolo Del Debbio nel programma Dritto e Rovescio. E a oltre un anno dalla diffusione del fuorionda a Striscia la notizia che portò alla fine della sua relazione con Giorgia Meloni, […] fa pubblica ammenda.

«La mia vita si è sgretolata in una notte. Chiedo scusa alle persone che hanno visto quel fuori onda e alla mia famiglia che tanto ha sofferto e avrei dovuto tutelare in modo diverso».

andrea giambruno paolo del debbio dritto e rovescio 3

Nel secondo e più ingombrante dei fuori onda che Striscia trasmise, si vedeva e sentiva Giambruno lanciare avances scomposte nei confronti di una collaboratrice: «Sei fidanzata? Posso toccarmi il pacco?»

E poi: «Lo sai che io e *** abbiamo una tresca? Stiamo cercando una terza partecipante perché noi facciamo le threesome». […]

andrea giambruno striscia

[…] Giambruno sottolinea quanto gli abbia fatto male l’impatto di questa storia su di lei (la figlia). «Ti racconto un aneddoto. Mentre ero sul divano con mia figlia, un ospite di una trasmissione mi ha definito “molestatore seriale”. Io non sono un molestatore, e neppure un mostro […]. Questa esperienza – conclude l’ex conduttore di Diario del giorno – mi ha fortemente ferito».

[…] Ma che spiegazione è possibile darsi per quella clamorosa caduta di stile, isolata o meno che fosse? Giambruno risponde che le persone coinvolte in quei fuori onda «sono persone che conosco da anni. Con loro ho confuso un clima di amicizia con un clima di lavoro. È stato un errore e non lo rifarò più. Ho chiesto scusa ai colleghi e le hanno accettate perché sanno che persona sono». Infine, Giambruno assicura che «tra le persone che mi sono rimaste più vicine c’è quella interessata al fuori onda, quindi evidentemente così mostro non sono».

giambruno meloni

2. GIAMBRUNO: “I MIEI FUORIONDA? ME NE VERGOGNO. AVREI DOVUTO PROTEGGERE UNA DONNA E NON L'HO FATTO”

Estratto dell’articolo di Valeria Forgione per www.repubblica.it

https://www.repubblica.it/politica/2024/11/28/news/giambruno_meloni_fuorionda_striscia_la_notizia-423760191/?ref=RHLM-BG-P2-S1-T1

[…] Andrea Giambruno […] commenta i servizi di Striscia la notizia che poco più di un anno fa hanno portato alla fine del suo rapporto con Giorgia Meloni. «La donna che avrei dovuto proteggere e non l’ho fatto», dice.

andrea giambruno a dritto e rovescio 1

È la sua prima intervista dopo lo scandalo. Ci aveva provato Francesca Fagnani a invitarlo alla sua trasmissione Rai, Belve, ma Mediaset si era messa di trasverso. Ed eccolo dunque giocare in casa su Rete4, davanti a Paolo Del Debbio dove spesso si siede anche la premier come quando intervenne sul caso Sangiuliano per provare a blindare l’ex ministro della Cultura.

[…] L’allora compagno della premier finì nel mirino del tg satirico di Antonio Ricci. Fuorionda con gaffe, parolacce, audio rubati con complimenti e pesanti avances alle colleghe di Diario del giorno. «Persone che conosco da anni, ho confuso un clima di amicizia con un clima di lavoro. È stato un errore e non lo rifarò più» riconosce.

Ammette di averci «messo due mesi a rivedere quell’estratto. La prima volta non mi ci sono riconosciuto, ho provato imbarazzo. Mi è dispiaciuto che si dipingesse Andrea come un mostro — dice parlando di sé in terza persona — Io non sono così sul luogo di lavoro».

andrea giambruno a dritto e rovescio 6

Rivedersi in quel fuorionda «è stato un trauma, credo sia giusto partire dalle scuse». Poi lancia messaggi: «Quando ti rendi conto che c’è volutamente un disegno dietro... Io ero un giornalista come tanti altri ma per qualcuno io non potevo esercitare la professione perché qualunque cosa dicessi non andava bene e veniva riferita al presidente del Consiglio, che doveva rispondere delle intemerate di Giambruno. È una cosa folle». […]

andrea giambruno foto di chi 5 andrea giambruno trasloca foto di chi 3 meloni giambruno ANDREA GIAMBRUNO SI TOCCA IL PACCO ANDREA GIAMBRUNO TRASLOCA FOTO DI CHI andrea giambruno foto di chi 4 andrea giambruno andrea giambruno con la figlia allo stadio foto di chi 5 andrea giambruno 1 foto lapresse andrea giambruno al cinema barberini andrea giambruno a pasqua foto di chi andrea giambruno a dritto e rovescio 2 francesca verdini, andrea giambruno e davide vecchi da pastation 1 andrea giambruno con la figlia allo stadio foto di chi 2 andrea giambruno fuorionda striscia andrea giambruno con la figlia allo stadio foto di chi 4 fuorionda giambruno striscia ANDREA GIAMBRUNO E FRANCESCO LOLLOBRIGIDA - MEME BY FAWOLLO LOLLO E GIAMBRUNO - SEPARATI ALLA MESCITA - MEME BY EMILIANO CARLI - IL GIORNALONE - LA STAMPA andrea giambruno 4 andrea giambruno striscia federica bianco a casa di andrea giambruno foto gente andrea giambruno a dritto e rovescio 7 ANDREA GIAMBRUNO E FEDERICA BIANCO - FOTO GENTE IL RITORNO DI FIAMMA DI ANDREA GIAMBRUNO CON FEDERICA BIANCO - FOTO GENTE federica bianco a casa di andrea giambruno foto gente