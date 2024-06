L’HANNO RIVISTA AL VAR? IL PRESIDENTE DELLA CAMERA, LORENZO FONTANA, ANNUNCIA L'ESPULSIONE DEL LEGHISTA DOMENICO FURGIUELE DOPO AVER VERIFICATO LE IMMAGINI IN CUI SI VEDE IL DEPUTATO DEL CARROCCIO FARE IL SEGNO DELLA DECIMA MAS RIVOLTO ALLE OPPOSIZIONI – LA REPLICA: “IL MIO ERA UN NO A 'BELLA CIAO' PERCHÉ NON È UNA CANZONE CHE RAPPRESENTA TUTTO IL POPOLO ITALIANO. ERA UN GESTO COME QUELLO CHE FANNO I GIUDICI A X FACTOR”

FONTANA ESPELLE DEPUTATO LEGA CHE FA DECIMA IN AULA

(ANSA) - L'aula della Camera ha ripreso i lavori sulla riforma dell'autonomia differenziata e il presidente Lorenzo Fontana ha annunciato l'espulsione del deputato della Lega, Domenico Furgiuele dopo aver verificato le immagini in cui si vede che il deputato ha fatto il segno della Decima mas rivolto alle opposizioni.

BONELLI, SEGNO X MAS DA BANCHI LEGA, FASCISMO È IN MAGGIORANZA

(ANSA) - "Mentre cantavamo l'inno d'Italia, deputati della Lega facevano il segno della X Mas: un oltraggio alla Repubblica e alla bandiera che va perseguito. Tutto ciò dimostra come il fascismo sia dentro questa maggioranza". Così in una nota il deputato di AVS Angelo Bonelli.

LEGHISTA, NON HO FATTO LA DECIMA MA ERA UN NO A "BELLA CIAO"

(ANSA) - Il deputato leghista Domenico Furgiuele ha fatto il segno della x con le mani, che molti hanno interpretato come il segno della Decima Mas, per dire no alla canzone "Bella ciao" che le opposizioni avevano intonato nell'aula della Camera per protesta alla riformadell'Autonomia.

A dirlo è lo stesso Furgiuele parlando ai cronisti e spiegando: "Sicuramente il mio era un no a 'Bella ciao' perché non è una canzone che rappresenta tutto il popolo italiano". E ha aggiunto: "In ogni caso posso fare quello che voglio, era un gesto come quello che fanno i giudici a X Factor. C'è stata una provocazione e ovviamente la risposta non poteva che essere provocatoria in un contesto in cui la voce di chi provocava era più alto".

