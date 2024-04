L’IMPARZIALITÀ NON ESISTE – I "RITRATTI" DEI DODICI GIURATI CHE DOVRANNO DECIDERE SULLA COLPEVOLEZZA DI DONALD TRUMP, AL PROCESSO SUL CASO STORMY DANIELS A NEW YORK: ALCUNI SOSTENGONO CHE “THE DONALD” ABBIA FATTO COSE BUONE, ALTRI DI NON AMARE IL TYCOON “COME PERSONA”. LA GIURIA PROVIENE DA MANHATTAN, DOVE L’EX PRESIDENTE NON È CERTO POPOLARE. MA PER IMPEDIRE LA CONDANNA, PER CUI SERVE L’UNANIMITÀ, BASTA UN SOLO NO…

«Affidatevi al senso comune. Siamo newyorchesi, è per questo che siamo qui. Se lo farete questo sarà un rapido verdetto di non colpevolezza», ha detto Todd Blanche, l’avvocato di Trump ai giurati (12 di ruolo — sette uomini e cinque donne — e agli altri 6 eventuali sostituti) durante la sua arringa di apertura.

La giuria proviene da Manhattan, dove Trump è per lo più impopolare. Ma Blanche non ha bisogno di convincerli tutti: ne basta uno, per impedire la condanna per cui è necessaria l’unanimità. Durante la selezione molti hanno rinunciato dicendo di non poter essere imparziali. I prescelti si sono impegnati a giudicare «i fatti». […] Uscendo, solo uno dei giurati ha dato un rapido sguardo a Trump, gli altri sono passati a testa bassa.

Giurato 1

Lavora nelle vendite e vive a West Harlem Dice di informarsi con il «New York Times» (Nyt) ma anche guardando «Fox News» e «Msnbc», due reti su posizioni antitetiche: conservatrice la prima, progressista la seconda. Afferma di non avere un’opinione su Trump.

Giurato 2

Si occupa di finanza, vive a Hell’s Kitchen Seguiva sui social l’ex fixer di Trump, Michael D. Cohen, uno dei testimoni chiave del processo Sostiene che il tycoon abbia fatto anche cose positive per il Paese.

Giurato 3

Lavora nel ramo legale, abita a Chelsea. Dice di non seguire assiduamente le notizie, che trova su Google. […]

Giurato 4

È un ingegnere del West Village. Al quesito degli avvocati se avesse «forti convinzioni» sull’ex presidente, ha risposto di no. Durante la selezione, quando gli è stato chiesto come stava, ha detto: «Sto congelando».

Giurato 5

Lavora nel settore educativo, di Harlem. È una donna. Di Trump apprezza la sincerità: «Dice quello che pensa. Lo preferisco a qualcuno di cui non sai cosa fa dietro le quinte quando è in carica».

Giurato 6

Vive a Chelsea, lavora nel settore tecnologico. Si informa con il «New York Times» su Google, Facebook e TikTok. Afferma di avere idee diverse dall’ex presidente, ma «questo è un Paese libero».

Giurato 7

Dell’Upper East Side, con una professione legale. Conosce gli altri casi, ma non ha opinioni su Trump come personaggio. A favore di alcune mosse di Trump alla Casa Bianca, ma contrario ad altre.

Giurato 8

Anche lui dell’Upper East Side, lavorava nella finanza. Legge «Nyt» e «Wsj», guarda «Bbc» e «Cnbc». Gli piace pescare, sciare e fare yoga. Assicura di ritenersi imparziale […]

Giurato 9

Donna, dell’Upper East Side. Ha un mestiere in ambito educativo. Su Trump dice: «Tutti sanno chi è, è stato presidente» e, quando era alla Casa Bianca, «tutti parlavano parecchio di politica».

Giurato 10

Uomo d’affari di Murray Hill. Non segue le notizie, però ascolta podcast sulla psicologia comporta-mentale: «È il mio piccolo hobby». Dice di non avere pregiudizi nei confronti dell’imputato.

Giurato 11

Product manager di Upper Manhattan. Afferma di non avere preconcetti su Trump, che non le piace «come persona». «Non mi piacciono alcuni colleghi, ma non saboto il loro lavoro», ha chiarito in aula, suscitando un momento di ilarità.

Giurato 12

Lavora in ambito sanitario e abita nel’Upper East Side. Di lei si è capito di meno rispetto ad altri giurati. Dice che le piace fare escursioni, ascolta musica dal vivo e podcast religiosi.

