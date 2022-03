L’IMPEPATA DI NOZZE BERLUSCONI-FASCINA HA FATTO VENIRE IL MAL DI PANCIA AI BIG DI “FORZA ITALIA” (E A GIORGIA MELONI) - L’ENDORSEMENT A MATTEO SALVINI A FAVORE DI TELECAMERA (“L’UNICO VERO LEADER IN ITALIA”) HA FATTO INCAZZARE GLI AZZURRI, PREOCCUPATI DALLA LINEA FILO-SALVINIANA DELLA RONZULLI (CHE HA OFFICIATO IL MATRIMONIO) - LETTA E TAJANI HANNO PROVATO A DISINNESCARE LA MINA: È STATO UN MODO PER FAR SENTIRE A PROPRIO AGIO L’OSPITE, NULLA PIÙ -VIDEO

MATRIMONIO BERLUSCONI - FASCINA, ENDORSEMENT DI SILVIO A SALVINI 'UNICO LEADER VERO IN ITALIA'

Paola Di Caro per il “Corriere della Sera”

MATRIMONIO MARTA FASCINA SILVIO BERLUSCONI

Quasi a non voler rovinare la festa del Cavaliere, che ha suggellato sabato le sue nozze simboliche con Marta Fascina, non ci sono in Forza Italia o tra gli alleati lamenti pubblici per l'uscita del Cavaliere, che ripreso dai telefonini ha omaggiato l'ospite Matteo Salvini con un «lui è l'unico leader vero che c'è in Italia».

matteo salvini al matrimonio berlusconi fascina 1

Una dichiarazione forte che, accompagnata all'invito (arrivato solo in settimana, dopo una telefonata tra i due) alla cerimonia, ha lasciato molti azzurri, non solo di ala governista, «esterrefatti» per una posizione che sembra schiacciare di nuovo il partito sulla Lega dopo una fase che è sembrata di ricerca di una autonomia e una libertà di movimento.

MATRIMONIO BERLUSCONI-FASCINA, SILVIO A SGARBI - FUORI DALLE PALLE!

silvio berlusconi tra marina e marta fascina

Ma anche «intristiti» per un'immagine che mostra un Berlusconi preso dal suo privato (le nozze simulate) non comprensibile per gli elettori. E lontano dalla politica del day by day (per ora è prevista una sua uscita solo nella due giorni tematica dell'8 e 9 aprile), tanto da far temere ai suoi un disimpegno, una leadership a un passo dall'essere deposta. E affidata a Salvini.

matteo salvini al matrimonio berlusconi fascina 2

C'è voluta così molta diplomazia sotterranea e un messaggio pubblico per provare a disinnescare la mina. Da una parte Gianni Letta ha rassicurato i big del partito: quello di Berlusconi è stato sostanzialmente un modo per far sentire a proprio agio l'ospite, ma nulla di più.

IL DUETTO BERLUSCONI CONFALONIERI AL MATRIMONIO DEL CAV

Poi è dovuto intervenire il coordinatore Antonio Tajani per giurare che «quella di Berlusconi a Salvini era una attestazione di amicizia, non c'era una logica di partito» e «non cambia nulla nella nostra linea: con la Lega siamo alleati, governiamo insieme, ma manteniamo il nostro ruolo di forza centrale. Nel centrodestra, come è sempre stato e come sarà».

matteo salvini al matrimonio berlusconi fascina 5

Ma è lo stesso Salvini - che continua ad accarezzare l'idea di un partito repubblicano, o una federazione verso la quale in FI c'è parecchia resistenza - ad accreditare la lettura di una sorta di incoronazione da parte di Berlusconi ringraziandolo «per l'amicizia, la stima e la fiducia», perché «in un momento così difficile solo una squadra unita, compatta e preparata può aiutare gli italiani a risollevarsi, puntando sulle libertà economiche e sociali, sul taglio delle tasse e sulla pace fiscale, su una giustizia giusta e su un lavoro sicuro e ben pagato per tanti».

matrimonio berlusconi fascina duetto di silvio con confalonieri

Parole quindi inserite in uno scenario politico e non privato, di chi continua a proporsi come leader naturale del centrodestra e tessitore. Fuori c'è Giorgia Meloni, che in questo momento sembra, almeno nei rapporti, molto lontana dai due alleati.

Il mancato invito al matrimonio non sorprende in verità: non è un mistero che Berlusconi, a pelle e politicamente, si intenda molto più con il leader della Lega che con la Meloni. In ogni caso la leader - che non ha voluto commentare in nessun modo l'accaduto - non ha alcun interesse a mostrare eventuale fastidio per il mancato invito o le parole di Berlusconi. Francesco Lollobrigida però ribadisce seccamente: «A decidere la leadership saranno i voti», e FdI continua ad oggi ad essere il primo partito nei sondaggi.

DUETTO BERLUSCONI CONFALONIERI AL MATRIMONIO DEL CAV

matrimonio berlusconi fascina duetto di silvio con confalonieri

E Ignazio La Russa taglia corto: «Non credo le parole servano a molto». Che resti parecchia freddezza tra FdI da una parte e Lega e FI dall'altra è evidente da tanti episodi, non ultimo il voto sul presidenzialismo (proposta di legge della Meloni) della scorsa settimana che ha visto il centrodestra andare sotto per due assenze di FI e Lega. E lo stesso Tajani ammette: «Con FdI noi siamo alleati leali ma penso che vadano cambiate alcune cose. Noi non rinunciamo alla nostra identità, vogliamo confrontarci, parlare».

GIGI D'ALESSIO CANTA AL MATRIMONIO BERLUSCONI FASCINA

vittorio sgarbi matrimonio berlusconi fascina MATRIMONIO MARTA FASCINA SILVIO BERLUSCONI vittorio sgarbi matrimonio berlusconi fascina silvio berlusconi gianni letta fedele confalonieri vittorio sgarbi silvio berlusconi gianni letta fedele confalonieri vittorio sgarbi SILVIO BERLUSCONI TRA MARINA E MARTA FASCINA marta fascina vestita da sposa matrimonio silvio berlusconi marta fascina matteo salvini al matrimonio berlusconi fascina 4 vittorio sgarbi matrimonio berlusconi fascina duetto confalonieri berlusconi al matrimonio del cav con marta fascina 2 silvio berlusconi tra marina e marta fascina duetto confalonieri berlusconi al matrimonio del cav con marta fascina 1 MATRIMONIO MARTA FASCINA SILVIO BERLUSCONI matrimonio silvio berlusconi marta fascina matrimonio silvio berlusconi marta fascina gigi d'alessio al matrimonio di silvio berlusconi marta fascina

matrimonio silvio berlusconi marta fascina

MATRIMONIO MARTA FASCINA SILVIO BERLUSCONI