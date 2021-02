L’INCONTRO DI DOMANI TRA MARIO DRAGHI E BEPPE GRILLO E’ STATO “PREPARATO” DA UNA LUNGA TELEFONATA DI DUE ORE TRA I DUE - A FAVORIRE IL CONTATTO E’ STATO IL PRESIDENTE DELLA CAMERA, ROBERTO FICO - “L’ELEVATO” E SUPERMARIO SI SONO TROVATI D’ACCORDO SU MOLTI TEMI. LA RASSICURAZIONE CHE IL REDDITO DI CITTADINANZA NON VERRA’ SMANTELLATO MA “MIGLIORATO”

Estratto dell’articolo di Luca De Carolis per “il Fatto quotidiano”

Una telefonata allunga la vita, recitava un vecchio spot. Ma qualche volta fa nascere un governo. E potrebbe essere questo il caso, perché se Mario Draghi metterà assieme un esecutivo sarà anche per il colloquio con il fondatore e Garante dei 5Stelle, Beppe Grillo. Due ore in cui l'ex presidente della Bce ha ripetuto quanto aveva già detto a Roberto Fico e di fatto a Giuseppe Conte: "Senza i Cinque Stelle il governo non si può fare".

Impossibile, senza il primo gruppo per eletti in Parlamento. Così eccola la seconda mossa in poche ore di Draghi, nel mercoledì dove ha messo le basi per provarci. Prima l'incontro con Conte di oltre un'ora, a Palazzo Chigi. Poi la telefonata a Grillo. Quella che ha convinto il Garante a chiamare Vito Crimi, mercoledì notte: "Devi dire ai parlamentari che bisogna ascoltare Draghi, sedersi al tavolo con lui". Ma soprattutto, lo ha spinto a richiamare Conte: "Giuseppe, serve un tuo segnale, anche al Movimento".

[…] Come nell'estate del 2019, quando il fondatore impose a Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista, più che riluttanti, l'alleanza con il Pd. Ma questa volta ci è voluto prima il colloquio con l'ex presidente della Bce. […] il Garante a Draghi ha chiesto assicurazioni sui temi. Innanzitutto su quelli legati all'ambiente, e allora ecco perché ieri Conte ha fatto quel riferimento "allo sviluppo sostenibile" come cardine del programma della coalizione giallorosa. […]

Ma Grillo e il possibile nuovo premier hanno parlato anche, e molto, di reddito di cittadinanza. E anche su questo […] il premier incaricato avrebbe dato garanzie. "Ha promesso che non verrà smantellato, anzi che verrà migliorato" ha raccontato Grillo ai suoi. […]