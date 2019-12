L’INCONTRO TRA RENZI E SALVINI A CASA DI VERDINI: COSA C’E’ DI VERO? - I DUE SMENTISCONO MA DI SICURO SI SONO INCROCIATI IN SENATO.. - LE MALELINGUE DEL PD: "FORSE RENZI SOGNA DI FARE IN FUTURO IL CENTRO DEL CENTRODESTRA" - AL LEADER DELLA LEGA CONVIENE QUESTO CLIMA DI CAMPAGNA ELETTORALE PERMANENTE, NELLA QUALE DÀ IL MEGLIO DI SÉ, MA QUANTA VOGLIA HA DI GOVERNARE UN PAESE IN CRISI? RISCHIA DI VINCERE LE ELEZIONI MA DI RITROVARSI LE MACERIE…

Le smentite sono arrivate, di prassi (da Renzi pubblicamente e da Salvini "off the record"). Anche se non ci fosse stato l'incontro a casa Verdini, rimane il fatto che Renzi e Salvini in qualche modo si siano visti, come confermato da una nota mattutina di Italia Viva: "I due senatori si sono incrociati in Senato come peraltro rivelato dai numerosi giornalisti presenti in occasione della seduta parlamentare".

Insomma, non ci sarebbe stato il vertice segreto come riportato dalla Stampa dove, sempre secondo il quotidiano sabaudo, si sarebbe parlato di governo, di legge elettorale e di come staccare la spina all'esecutivo Conte. Ma è davvero così? Dal Nazareno dubitano. "Che Renzi voglia votare sembra strano. Per prendere quanto, il 3% se gli va bene? Che ci sia un rapporto stretto fra i due Matteo è cosa nota. Forse Renzi sogna di fare in futuro il centro del centrodestra, una nuova Forza Italia.

D'altronde non era stato definito il successore di Berlusconi? Ma a Salvini conviene guardare a Renzi che ormai è in caduta libera nella fiducia degli italiani? Ormai è sceso ad appena il 10%, il più basso fra i politici italiani ". Forse la verità è un'altra, e riguarda Salvini. Sono in molti a credere che al leader della Lega convenga questo clima di campagna elettorale permanente, nella quale dà il meglio di sè. E che abbia invece paura di governare in prima persona.

"Salvini è il migliore a parlare dei problemi degli italiani, ma il peggiore a risolverli", dice il segretario del Pd Nicola Zingaretti. Insomma, siamo proprio sicuri che Matteo Salvini abbia tutta questa fretta di sedersi sulla poltrona di Palazzo Chigi con tutti i dossier aperti che ci sono attualmente nel belpaese ed in più con l'onere pesantissimo di dover mantenere la promessa elettorale della flat tax?

"Forse è meglio aspettare tempi migliori" spiegano in Transatlantico e forse è proprio per questo che il fido Giorgetti, da qualche tempo ritornato nelle grazie del Capitano, sta mandando messaggi in bottiglia alla futura opposizione (così come Salvini ne sta mandando altri a Mario Draghi in vista della partita per il Quirinale) per evitare di dover "governare sulle macerie"; e magari di perdere in pochi mesi di governo l'enorme consenso accumulato in anni di campagne elettorali e di opposizione. Forse più che la foto di Renzi, sul comodino dovrebbero mettere quella di Di Maio.