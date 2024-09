L’INQUIETANTE NUOVA STORIA INSTAGRAM DI MARIA ROSARIA BOCCIA: HA CONDIVISO LA FOTO DI UNA TORTA CON UNO ZERO COME CANDELINA E LA MUSICA DI “HAPPY BIRTHDAY” IN SOTTOFONDO. UN RIFERIMENTO AL PRESUNTO BAMBINO MAI NATO CHE AVREBBE ASPETTATO DA SANGIULIANO? - NELL’ESPOSTO DELL’EX MINISTRO DELLA CULTURA SPUNTA UN FOTOMONTAGGIO DI LUI COME UNA DONNA INCINTA, PUBBLICATO IL 14 AGOSTO DAL MISTERIOSO ACCOUNT “POLITICA E AMORI” (ORA INTROVABILE SU INSTAGRAM) – I MESSAGGI DELLA QUASI CONSULENTE A GENNY: “SARAI LIBERO DI VIVERTI QUESTA ESPERIENZA COME VORRAI, NEL RISPETTO DI TUO FIGLIO”. "LA VITA È COME UN RISTORANTE. NESSUNO ENTRA SENZA PAGARE" – IL BOCCIA-GATE, SVELATO DA DAGOSPIA, HA DATO FINALMENTE QUALCOSA DI CROCCANTE A TV E RADIO: È STATO CITATO 2MILA VOLTE DAI MEDIA…

Estratto dell’articolo di Grazia Longo per www.lastampa.it

È vero che il capo di gabinetto del ministero della Cultura aveva evidenziato «alcune incongruenze del curriculum e l’eventualità di conflitti d’interesse […]». Ma se Maria Rosaria Boccia non avesse perseguitato Gennaro Sangiuliano e la moglie Federica avrebbe ottenuto la nomina a consigliera dei grandi eventi?

Il dubbio sorge spontaneo perché leggendo l’esposto presentato dall’ex ministro della Cultura alla procura di Roma contro l’ex amante si scopre che lui la considerava «brillante, professionale e ambiziosa». E ancora «particolarmente capace e finanche meritevole del ruolo cui aspirava».

Tanto che quando finisce la relazione extraconiugale, Sangiuliano il 1 agosto firma la bozza di un decreto di nomina a consigliera per i grandi eventi. «Nella speranza e mal riposta convinzione che l’ormai interrotta relazione intima potesse non compromettere il piano professionale […]».

Ma poi la situazione precipita. Boccia lo tempesta di chiamate, telefona anche a sua moglie e insiste con la storia della gravidanza che si rivelerà poi fasulla. E a tal proposito ci sono due episodi raccontati nell’esposto indicativi della tensione che si era creata.

«In data 14 agosto su un misterioso account di Instagram dal nome “Politica e Amori” appariva un fotomontaggio che mi ritraeva come se fossi una donna incinta». La foto di Sangiuliano “incinto” non è allegata alle dodici pagine dell’esposto ma certo l’immagine anche solo descritta fa un certo effetto.

Viene invece riportato uno dei messaggi che Boccia ha inviato all’ex ministro in merito alla presunta gravidanza: «Sarai libero di viverti questa esperienza come vorrai, nel rispetto di tuo figlio». E Sangiuliano chiosa: «Mi reca ancora profonda inquietudine rileggere queste parole».

Qualche giorno prima, il 6 agosto, l’imprenditrice quarantunenne di Pompei aveva pubblicato sempre su Instagram una «storia con scritto “Ricordati che la vita è come un ristorante: nessuno entra senza pagare”. È una frase che ho percepito come una minaccia diretta alla mia persona».

L’inferno per l’ex ministro prosegue per tutto il mese. E il 26 agosto, poco prima che scoppi il caso mediatico con le indiscrezioni di Dagospia, Sangiuliano decide di non affidare l’incarico all’ex amante: «Alle ore 12.30 ho inoltrato una mail al Capo di Gabinetto, dottor Francesco Gilioli, comunicandogli che in merito alla nomina a consigliere a titolo gratuito della dottoressa Maria Rosaria Boccia accogliendo le perplessità circa potenziali situazioni di conflitto d’interesse, ti prego di non procedere al riguardo e di non perfezionare gli atti. Dunque la nomina non avviene».

Da quel momento in poi Maria Rosaria Boccia si scatena in una serie di post. Il giorno dopo l’intervista concessa al vicedirettore vicario della Stampa Federico Monga, la situazione precipita e Gennaro Sangiuliano presenta le sue dimissioni irrevocabili alla premier. […]

Estratto da www.lastampa.it

l «caso Boccia» è il nuovo tormentone delle televisioni italiane. L’imprenditrice di Pompei, nell’ultimo mese, è stata infatti citata sulle radio e tv 1.698 volte che, sommate alle 2.014 di Sangiuliano, danno una media di una menzione ogni 12 minuti. Una vera e propria monopolizzazione dei palinsesti. Il picco è stato raggiunto venerdì 6 settembre, giorno delle dimissioni di Sangiuliano, in cui l’ex ministro ha ottenuto 336 citazioni contro le 330 di Boccia.

Il dato emerge grazie al monitoraggio, effettuato tra il 26 agosto e il 24 settembre, sulle principali emittenti televisive e radiofoniche italiane svolto da Mediamonitor.it, [….]

Nell’eterna sfida Rai – Mediaset sono le reti televisive pubbliche ad aver seguito maggiormente il caso, con 654 citazioni contro 564. In entrambi i casi il nome più in voga è quello di Boccia, con 347 menzioni sulle reti Rai e 293 su quelle Mediaset.

Analizzando i singoli canali televisivi scopriamo che la corsa alla citazione vede in testa Sky Tg24 con 430 menzioni, seguita da La7 che, con le sue 366 citazioni, relega al terzo posto un canale di sola informazione come Rai News (340). Fuori dal podio TgCom24 (312), seguita da Rai 3 (142), Rete 4 (129), Rai 1 (106), Canale 5 (85), Rai 2 (66) e Italia 1 (38). […]

