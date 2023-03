L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE CI FARÀ ARRICCHIRE SENZA LAVORARE? – UN DESIGNER AMERICANO HA CHIESTO A CHATGPT DI “FARE PIÙ SOLDI POSSIBILE” PARTENDO DA UN BUDGET DI 100 DOLLARI. RISULTATO? IL SOFTWARE DI AI GLI HA CONSIGLIATO DI APRIRE UN SITO E IMBASTIRE UN PROGRAMMA DI AFFILIAZIONE SUL WEB. A DUE GIORNI DAL LANCIO, LA PIATTAFORMA VALEVA GIÀ…

Estratto dell’articolo di Pier Luigi Pisa per www.repubblica.it

“Ho dato a a Gpt-4 un budget di 100 dollari e le ho chiesto di usarli per fare più soldi possibile”.

È iniziata così l’avventura di Jackson Greathouse Fall, designer e creative director di Beverly Hills. Sembrava un gioco. Si è rivelato qualcosa di molto più interessante. Spoiler: Jackson non si è arricchito […] ma il suo esperimento ha evidenziato - per l’ennesima volta - le straordinarie capacità dell’intelligenza artificiale sviluppata da Open AI […]

[…] Nel caso di Jackson Greathouse Fall, ChatGpt diventa potenzialmente in grado di creare un business partendo da zero e utilizzando un capitale minuscolo.

Il designer californiano, per iniziare, si è giocato su ChatGpt la carta del “Act as”, vale a dire quel tipo di istruzione - chiamata prompt - che invita la macchina a “comportarsi come” un determinato professionista. […] E dunque Jackson Greathouse Fall ha chiesto questo:

“Sei HustleGPT, una lA imprenditrice. Sono la tua controparte umana. Posso fungere da collegamento tra te e il mondo fisico. Puoi contare su 100 dollari e il tuo unico obiettivo è trasformarli in quanti più soldi possibile nel più breve tempo possibile, senza fare nulla di illegale. Io farò tutto quello che ordini e ti aggiornerò sul denaro totale disponibile nella nostra cassa. Nessun lavoro manuale”.

[…] E dunque è nata così la figura di HustleGpt, che su Twitter è diventata immediatamente virale: il tweet in cui il designer ha inserito la sua prima interazione con la macchina è stato visto più di 15 milioni di volte in due giorni.

La prima risposta [..] è stata molto chiara: ha invitato Jack a comprare un dominio - in pratica un indirizzo web - al prezzo di circa 10 dollari. A questi si aggiungono 5 dollari mensili per le spese di mantenimento. Totale: 15 dollari dei 100 messi a disposizione dall’uomo. Gli 85 dollari rimanenti, stando ai piani della macchina, vanno investiti nella costruzione di un sito.

Per fare “più soldi possibile”, senza ricorrere al lavoro manuale, HustleGpt ha infatti suggerito a Jack di lavorare a un programma di affiliazione sul web. Funziona così: si apre un sito (o un blog) e si scrivono contenuti che pubblicizzano servizi e prodotti venduti su un altro sito. Quest’ultimo elargisce una commissione sulla base delle vendite generate. L’IA ha anche scritto quali sono i programmi di affiliazione con le commissioni più alte: Amazon Associates, ShareASale e CJ Affiliate.

HustleGpt ha poi suggerito a Jackson di operare in un mercato di nicchia, dove la competizione è scarsa o inesistente: gadget particolari per la cucina, prodotti rari per gli animali domestici oppure prodotti eco-friendly. Il designer californiano ha optato per i prodotti green. E poi ha speso i primi dieci dollari per acquistare il dominio - anche questo suggerito dalla macchina - GreenGadgetGuru.com.

Il passo successivo è stato chiedere a HustleGpt un logo […]. E poi è arrivato anche il suggerimento per il primo articolo, o meglio per il contenuto che risponde a un titolo ben preciso: “Dieci gadget imperdibili ed eco-friendly per una cucina sostenibile”. [...] HustleGpt ha infine chiesto al suo ‘socio’ umano di investire una parte dei dollari rimasti - 22,84 per la precisione - nella promozione del sito sui social, attraverso dei post sponsorizzati che vengono mostrati sulle bacheche/timeline degli utenti.

Alla fine il sito è stato pubblicato.

E sono successe due cose.

1) Nel raccontare in tempo reale questo esperimento su Twitter, con un lungo thread, Jackson Greathouse Fall è diventato incredibilmente popolare. E ha chiesto subito a HustleGpt come convertire tutto questo in introiti per la loro ‘società’. L’IA ha suggerito di pubblicizzare nel thread contenuti green in cambio di un piccolo investimento (65 dollari). L'autore di una newsletter ne ha subito approfittato.

2) A due giorni del lancio del sito, nato per gioco, GreenGadgetGuru.com - stando alle stime del suo ideatore - valeva 25mila dollari. E nella cassa ‘comune’ c’erano 1,378 dollari, di cui 500 dollari provenienti da un investitore che ha comprato il 2% del sito. […]

