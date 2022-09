15 set 2022 09:43

L’INVERNO DEL NOSTRO SCONTENTO – IL FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE LA VEDE NERA. ANZI, NERISSIMA: “UN INVERNO RIGIDO IN EUROPA POTREBBE PORTARE A DISORDINI SOCIALI E ALIMENTARE I TIMORI PER UN INCREMENTO DELL’INFLAZIONE” – “C'È SICURAMENTE TIMORE PER UNA RECESSIONE IN ALCUNI PAESI EUROPEI, E ANCHE SE NON È UNA RECESSIONE AL MOMENTO, POTREBBE ESSERE UNA RECESSIONE QUESTO INVERNO. E CIÒ POTREBBE…”