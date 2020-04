L’IRRESISTIBILE ASCESA DI PAOLA GIANNETTAKIS – LA NOVELLA CONSIGLIERA NEL CDA DELL’ENI È PASSATA DAI CONVEGNI CON MISFUD AI MASTER IN INTELLIGENCE ALLA LINK CAMPUS DI VINCENZO SCOTTI (TRA I SUOI ALLIEVI IL DEPUTATO M5S ANGELO TOFALO, MEMBRO DEL COPASIR), DALL'APPELLO PER UN SÌ AL REFERENDUM COSTITUZIONALE DI RENZI A CANDIDATA DEL M5S (DI MAIO LA VOLEVA MINISTRO DEGLI INTERNI....)

RELATRICE CON MISFUD AL “PRIMO FORUM INTERDISCIPLINARE SUL TERRORISMO” DEL SETTEMBRE 2015

Marco Orioles per www.startmag.it

…la memoria della rete non perdona. Affiorano così le tracce di una serie di convegni ai quali Mifsud ha partecipato nell’ateneo romano. Iniziative in cui il professore maltese compare assieme ai colleghi docenti come Paola Giannettakis, cui era stata assegnata la casella degli Interni nella squadra di governo grillina presentata da Luigi Di Maio nella campagna elettorale dell’anno scorso, relatrice con Misfud al «primo forum interdisciplinare sul terrorismo» del settembre 2015 (vi partecipò anche l’eurodeputato Dem, Gianni Pittella, amico di Mifsud dai tempi della London Academy of Diplomacy, dove Pittella è stato visiting professor). O l’attuale titolare della Difesa Elisabetta Trenta, che alla Link era vicedirettrice del master in intelligence e sicurezza e la cui strada si era già incrociata con quella di Mifsud al polo universitario di Agrigento, dove Trenta in passato fu chiamata a collaborare.

ALLA LINK CAMPUS TIENE UN MASTER IN INTELLIGENCE E SICUREZZA, AVREBBE AVUTO TRA I SUOI ALLIEVI IL DEPUTATO M5S ANGELO TOFALO, MEMBRO DEL COPASIR

Federico Capurso per ''la Stampa''

E non è un caso che una delle tre professoresse in squadra con Di Maio, Paola Giannetakis, abbia forti legami con gli Usa, dove ha mosso i primi passi nel mondo dell' intelligence e dell' anti-terrorismo all' interno di college e università. Un passo di avvicinamento ulteriore a Washington, «attraverso la scelta di Giannetakis, assolutamente necessario», sostiene Scotti, «perché chi volesse fare il premier e non avesse in cima alla sua agenda l' obiettivo di accreditarsi al mondo americano, andrebbe guardato con stupore». La stessa Giannetakis, che alla Link Campus tiene un master in intelligence e sicurezza, avrebbe avuto tra i suoi allievi il deputato M5S Angelo Tofalo, membro del Copasir.

CANDIDATA NEI COLLEGI UNINOMINALI PER IL M5S.

Annalisa Cuzzocrea per ‘la Repubblica’

Altro caso, che testimonia però un dialogo continuo, è che tre docenti della Link University (un tempo affiliata all' università di Malta, ora con Cepu al 51 per cento) siano candidati nei collegi uninominali per il M5S.

Si tratta di Paola Giannettakis, Daniele Piva ed Elisabetta Trenta, che ieri hanno aspettato il capo politico per entrare insieme a lui nel casale del ' 500. Lì, Di Maio - dopo aver ringraziato le forze dell' ordine per aver identificato l' hacker che ha violato Rousseau (senza soffermarsi sul fatto che fosse il "white hat", quello che aveva dato consigli per migliorarne la sicurezza senza usare i dati) traccia un programma che poco ha a che fare con quello votato on line. Il primo messaggio è sull' Europa, «la considero la nostra casa».

NEL 2016 FIRMÒ L'APPELLO PER UN PACATO SÌ AL REFERENDUM COSTITUZIONALE DI RENZI

Francesco Specchia per Libero Quotidiano

Paola Giannetakis, candidata in Umbria all' uninominale nel collegio Perugia-Trasimeno.

….esperta di cybersecurity, criminologa tosta, è considerata - probabilmente, non a torto - un elemento prezioso nello scacchiere pentastellato. Ma è proprio su di lei che s' accende la nuova polemica. Secondo Il Foglio pare che il futuro ministro abbia firmato, nel 2016 l' appello per un pacato sì al referendum costituzionale di Renzi. Lei, sempre pacatamente, smentisce. Ma lo staff M5S risponde, invece, di esserne al corrente: « I candidati ministri sono patrimonio del Paese e non dei 5 stelle».

Nonostante la doppia versione non pare questione di Stato.

