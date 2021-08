13 ago 2021 17:56

L’ITALIA CHE VERRÀ - DA QUI A FEBBRAIO 2022, ELEZIONE DEL CAPO DELLO STATO, ACCADRÀ DI TUTTO. IN MEZZO, IL PROSSIMO 3 OTTOBRE, C’È IL VOTO DELLE MAGGIORI CITTÀ. PER LA CORSA AL COLLE DRAGHI SI È SUBITO CHIAMATO FUORI PERCHÉ È INTENZIONATO A FINIRE LA SUA MISSIONE A PALAZZO CHIGI. FINORA LA SOLUZIONE-NAPOLITANO, ALTRI DUE ANNI PER POI LASCIARE CON IL NUOVO PARLAMENTO CHE USCIRÀ DALLE URNE DEL 2023, È STATA RIGETTATA DA MATTARELLA. A MENO CHE, COME SUCCESSE CON RE GIORGIO, I PARTITI DELLA MAGGIORANZA, IN FILA INDIANA, NON SI RECASSERO AL QUIRINALE PIGOLANDO “SERGIO, RESTA!”. FINORA LE UNICHE VOCI DISSIDENTI ALLA PROROGATIO DI MATTARELLA ARRIVANO DAI 5STELLE, ATTRAVERSO TRAVAGLIO. COMUNQUE VADA, TRA LE RISERVE DELLA REPUBBLICA, UN NOME E' AMATO (DA BRUXELLES)