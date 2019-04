Verdini Salvini

Tommaso Rodano per “il Fatto Quotidiano”

I tempi sono ormai maturi per celebrare l' unione di una nuova casata della destra italiana: i salvinian-verdiniani. L' unione non è solo tra l' irrequieto Matteo (il ministro) e la bella Francesca (la figlia del plurinquisito Denis). C' è tutto un mondo.

ANDREA PASINI

Per rendere l' idea di questo nuovo gene politico occorre raccontare il quadretto familiare che si è creato in una recente cena romana. Siamo a due passi dal Senato, in piazza Campo Marzio: il ristorante è PaStation di proprietà di Tommaso Verdini, l' altro erede. Prima chicca: il menù è cambiato. O meglio, è cambiato il tagliere di salumi che ora porta il nome dell' azienda Pasini. Chi è Pasini? Proprio lui, Andrea, il blogger sovranista appena assunto da Salvini al Viminale come "consigliere" alla comunicazione per 40 mila euro l' anno.

PASTATION

Ma alziamo gli occhi dal cibo per osservare gli avventori. A un tavolo siedono Denis Verdini, Antonio Angelucci (con tanto di Ferrari parcheggiata fuori) e Luigi Bisignani. Cos' hanno in comune, oltre a un discreto numero di indagini? Il quotidiano Il Tempo: Angelucci è l' editore, Verdini il "presidente del ramo editoria", Bisignani editorialista e retroscenista. Il giornale, va da sé, è araldo della più intransigente linea pro-Capitano. E chi è stato visto da quelle parti dopo l' allegro convivio? Ovvio, Matteo Salvini.

