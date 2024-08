6 ago 2024 14:45

L’ITALIA È SEMPRE LA PRIMA A INTASCARE I SOLDI DA BRUXELLES. MA POI NON SA INVESTIRE IL MALLOPPO – I TONI TRIONFALISTICI DELLA MELONI PER AVERE INCASSATO GLI 11 MILIARDI DELLA QUINTA RATA DEL PNRR NASCONDONO IL VERO PROBLEMA: FINORA IL NOSTRO PAESE HA INVESTITO APPENA 53 MILIARDI SUI 194 CHE VANNO MESSI A TERRA ENTRO IL 2026 – IN MOLTI CASI I RITARDI SONO ORMAI INCOLMABILI E SI RISCHIA DI PERDERE RISORSE FONDAMENTALI PER TENERE IN PIEDI I CONTI PUBBLICI – LO SCAZZO TRA GIORGETTI E FITTO SULLA RICHIESTA DI PROROGA A BRUXELLES