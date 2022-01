3 gen 2022 16:26

C’È UN BEL CLIMA IN EUROPA - L’AUSTRIA È PRONTA A FARE CAUSA CONTRO LA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE EUROPEA, CHE HA INCLUSO NUCLEARE E GAS TRA LE FONTI SOSTENIBILI PER GLI INVESTIMENTI - LA MINISTRA FEDERALE AUSTRIACA PER IL CLIMA (LA VERDE GEWESSLER: “IL NUCLEARE È PERICOLOSO E NON RAPPRESENTA UNA SOLUZIONE. ESAMINEREMO LA BOZZA, ABBIAMO GIÀ COMMISSIONATO UN PARERE LEGALE”