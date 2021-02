C’È LA CRISI DI GOVERNO MA I SOTTOSEGRETARI PENSANO AI CAPELLI – ALESSIA MORANI POSTA UNA FOTO DI QUANDO ERA MOLTO PIÙ GIOVANE SUI SOCIAL E LANCIA IL SONDAGGIO: “CAPELLI LUNGHI O CASCHETTO?” – MOLTI HANNO RISPOSTO SUL MERITO, MA MOLTI ALTRI SI SONO INCAZZATI. AL PUNTO CHE L’ESPONENTE DEL PD HA CANCELLATO TUTTO…

Chiara Giannini per www.ilgiornale.it

In piena crisi di governo il sottosegretario di Stato al ministero dello Sviluppo economico Alessia Morani (Pd) ha più voglia di pensare al suo look che non all'Italia che va a rotoli.

L'altro ieri sera, forse guardandosi allo specchio e rendendosi conto che gli anni passano anche per lei, ha postato una bella foto in cui si mostra visibilmente più giovane e con i capelli alle spalle.

«Capelli lunghi o caschetto?», ha scritto l'esponente del Partito democratico. Qualcuno certo ci è cascato. Molti hanno risposto che la preferiscono come è adesso, altri di «farsi crescere la chioma».

Ma la maggior parte dei suoi fan ha reagito malissimo. Perché anziché dedicarsi ai problemi del Paese, la Morani si lancia in post intrisi di frivolo narcisismo. Così tanto che dopo pochi minuti la bella sottosegretaria è stata costretta a cancellare quanto aveva scritto e a rimuovere il post. Pensare che alcuni giorni fa aveva criticato un'intervista rilasciata dalla leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, definendola «veramente imbarazzante». Che stesse parlando di se stessa?

