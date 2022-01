C’È DAVVERO IL RISCHIO DI TROVARCI LA CASELLATI AL QUIRINALE? - PER FARCELA, SALVINI DEVE SPERARE CHE 55 FRANCHI TIRATORI GRILLINI O DEL GRUPPO MISTO VOTINO PER LA PRESIDENTE DEL SENATO. MA LA CANDIDATURA SEMBRA GIÀ BRUCIATA, CONSIDERANDO CHE PD-M5S E LEU HANNO GIÀ ANNUNCIATO CHE SI ASTERRANNO NELLA GIORNATA DI OGGI, CON LA FORMULA "PRESENTE NON VOTANTE" - E COMUNQUE, SIAMO SICURI CHE LEGA, FORZA ITALIA E FRATELLI D’ITALIA SARANNO COMPATTI? I PARTITI DI CENTRODESTRA METTERANNO UN SEGNO SULLA SCHEDA PER CONTARSI - L’APPELLO DI BERLUSCONI

FLASH (ADNKRONOS) -QUIRINALE: FONTI PARLAMENTARI M5S, 'ENTRIAMO A VOTARE IN AULA ALLA SECONDA CHIAMA'- FLASH* =

Quirinale:Pd-M5s-Leu, oggi ci asteniamo

(ANSA) - "Consideriamo la unilaterale candidatura della seconda carica dello stato, peraltro annunciata a un'ora dalla quinta votazione, un grave errore. Per il rispetto che si deve alle istituzioni, oggi esprimeremo un voto di astensione nella formula "presente non votante".oggi esprimeremo un voto di astensione nella formula "presente non votante". Così Pd, M5s e Leu al termine del vertice dei 3 leader. (ANSA).

Quirinale: Berlusconi, tutto Parlamento voti Casellati

(ANSA) - "ll centrodestra ha trovato l'accordo per il voto di questa mattina, su Elisabetta Casellati che da Presidente del Senato, Seconda Carica dello Stato, diventerebbe Prima Carica dello Stato. Io conosco Elisabetta Casellati da oltre 30 anni e posso garantire sulla sua assoluta adeguatezza a questo eventuale nuovo ruolo super partes. Per tale motivo mi rivolgo ai Parlamentari di tutti gli schieramenti, per chiedere loro di sostenere la Casellati". E' quanto si legge in un post sui canali social di Silvio Berlusconi.

"Dobbiamo assolutamente porre fine all'attuale spettacolo indecoroso che la politica sta dando di sé agli italiani e che l'opinione pubblica non riesce più a capire e a tollerare. Ringrazio di cuore - prosegue Berlusconi - tutti i Parlamentari che daranno seguito a questo mio appello e mi auguro che finalmente il Parlamento possa dare un segnale di responsabilità e di adeguatezza al ruolo che la Costituzione gli assegna. Lo spero davvero".

Quirinale: Meloni, crisi governo ricatto non credibile

(ANSA) - "Chi dice che con Casellati si rischia la crisi di governo lo fa per spaventare i parlamentari, ed è indegno: si sta dicendo ai cittadini che si sceglie il capo dello Stato sulla base della propria poltrona. Consiglio prudenza a chi a sinistra sta dicendo che se si vota un candidato di centrodestra cade la legislatura. Non è un ricatto credibile". Lo ha detto la leader di FdI Giorgia Meloni.

Quirinale: Cesa, governo non rischia

(ANSA) - Con la candidatura di Casellati non si spacca la maggioranza? "No, c'e' ancora tempo, oggi il centrodestra vota compatto Casellati e speriamo ce la faccia". Così ha risposto Lorenzo Cesa si cronisti lasciando Montecitorio.

Quirinale: Meloni, crisi governo? No, M5s votò Casellati

(ANSA) - "Non c'entra una crisi di governo, perché Casellati è stata votata alla presidenza del Senato anche dal M5s. Che cosa c'è di divisivo? Ci sono stati candidati molto più divisivi, è la seconda carica dello Stato ed è assolutamente la proposta più istituzionale, ne potevamo fare di più divisive, ma dire di no a lei è un modo di dire di no a chiunque non è di sinistra". Così la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni ai cronisti fuori da Montecitorio.

Quirinale: Salvini su Casellati, un onore proporla

(ANSA) - "Una donna delle istituzioni al Quirinale. Un onore proporla". Lo scrive su Facebook il leader della Lega, Matteo Salvini, a proposito della candidatura al Quirinale del presidente del Senato, Elisabetta Casellati.

