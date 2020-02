C’È MALAFEDE SU BONAFEDE - IL PD NON NE PUÒ PIÙ DI “FOFO DJ” CHE SI È IMPUNTATO SULLA RIFORMA DELLA PRESCRIZIONE. ALCUNI DEM POTREBBERO FAL SALTARE TUTTO INSIEME A RENZI E FORZA ITALIA – MATTEUCCIO ORMAI HA PUNTATO CONTE E VUOLE FAR SALTARE TUTTO PER VARARE UN ALTRO ESECUTIVO - E LA POCHETTE CON LE UNGHIE NON RIESCE PIÙ A TENERE IN PIEDI LA BARACCA…

1 - I DEM CONTRO BONAFEDE E STAVOLTA CONTE NON SA COME MEDIARE

Tommaso Ciriaco per “la Repubblica” –

INTEGRALE QUI

la solitudine di alfonso bonafede

Il Pd è stanco. Nicola Zingaretti esausto, Dario Franceschini irritato. «Io a volte non li capisco, resto senza parole...». Si sono scocciati delle rigidità apparentemente immutabili di Alfonso Bonafede. Di Matteo Renzi, che dice la cosa giusta - cambiare la riforma sulla prescrizione è puro buonsenso - ma incendia il clima. E un po' anche delle promesse del premier, «lavoro a una mediazione - ripete da settimane - datemi tempo», ma il tempo stringe. Massima fiducia nell' avvocato, per carità.

ALFONSO BONAFEDE NEGLI ANNI '90 QUANDO FACEVA IL DJ ALL'EXTASY

(…) Il problema è che Conte non ha in mano un jolly miracoloso, non ancora e domani chissà. Ha in mente di far partire presto, forse già domani, un tavolo tecnico sulla prescrizione. Ma ha paura di avanzare ufficialmente una mediazione che porta la sua firma, perché potrebbe finire impallinata al Senato dai renziani, con effetti catastrofici per l' esecutivo. E poi restano sempre da convincere i cinquestelle. Ufficialmente, Bonafede è fieramente immobile a difesa della posizione. In realtà vorrebbe ardentemente accettare un compromesso "contiano".

MATTEO RENZI - SECONDO GIORNO ASSEMBLEA NAZIONALE ITALIA VIVA

(…) Resta un problema politico immenso, per il premier: non mortificare il Movimento, balcanizzato e ridotto a brandelli dal voto regionale. Affondare la prescrizione rischia di trasformarsi nel secondo schiaffo in pochi giorni: il primo arriverà sulle concessioni autostradali ad Atlantia, perché la revoca totale è scenario ormai inesistente. «Cerca almeno di concederci quella parziale della A10, per salvare la faccia», lo pregano gli ambasciatori 5S in queste ore. L' avvocato ha promesso di pensarci.

2 - NEL PD C'È CHI VUOLE VOTARE COI FORZISTI CONTRO BONAFEDE

nicola zingaretti giuseppe conte

Wanda Marra per il “Fatto quotidiano”

"Se non si trova un accordo politico, il problema è destinato a ripresentarsi di nuovo. Perché la proposta di legge Costa, che abroga la riforma della prescrizione targata Bonafede, potrà anche essere bocciata. Ma poi qualcuno ne presenterà un' altra.

Senza contare che c' è tutto l' iter emendativo della riforma del processo penale per creare problemi". Alfredo Bazoli, capogruppo del Pd in Commissione Giustizia, la spiega così.

giuseppe conte alfonso bonafede 1

Matteo Renzi è andato allo scontro frontale con il Guardasigilli, Alfonso Bonafede, complicando una trattativa che andava avanti sotto traccia, nonostante il muro opposto dal ministro della Giustizia a qualsiasi cambiamento della sua riforma. "Noi non possiamo accettare l' abolizione della prescrizione dopo il primo grado di giudizio così com' è", dice il Pd più o meno in blocco anche ieri. E quella di Nicola Zingaretti è una richiesta formale, quasi una preghiera: "Mi auguro e abbiamo chiesto al presidente Conte di produrre una sintesi".

AVVOCATI DI NAPOLI CON LE MANETTE PER PROTESTA CONTRO LA RIFORMA BONAFEDE DELLA PRESCRIZIONE

Nel frattempo, però, cresce la tentazione nel Pd di aumentare la pressione sul governo.

matteo renzi assemblea nazionale di italia viva 7

Il 24 febbraio torna in Aula alla Camera la proposta Costa. I forzisti chiederanno il voto segreto. Parte del Pd è tentata di mandare sotto la maggioranza. E di sperare così che prima del voto a Palazzo Madama - dove ieri a minacciare il Guardasigilli, invitandolo a non fare una prova di forza sono stati anche i dem più vicini a Renzi, Andrea Marcucci e Dario Stefàno - il governo sia costretto a trovare una soluzione. Perché il Senato è più ingovernabile di Montecitorio e lì davvero il governo può rischiare. Se la proposta Costa dovesse essere bocciata alla Camera, morirà lì. Ma ci sono altre proposte analoghe allo studio.

federico d'inca' paola de micheli alfonso bonafede

Insomma,l' impasse è pericolosa. Nel Pd volano le accuse. "Se non si fossero alzati i toni nella maggioranza, oggi il ministro Bonafede sarebbe stato costretto a rispondere alle precise obiezioni di molti vertici degli uffici giudiziari. La politicizzazione dello scontro dovuta prevalentemente a ragioni di visibilità ha tolto, per il momento, il ministro da questo imbarazzo", così il vicesegretario, Andrea Orlando attacca Renzi. Raccontano dal Pd che una mediazione sulla quale si stava lavorando era proprio sospendere per un anno gli effetti della riforma Bonafede. Insomma, il lodo Annibali, che si vota in Commissione alla Camera tra 3 giorni.

matteo renzi assemblea nazionale di italia viva 1 lucia annibali

Ma - essendo stato presentato da Renzi come una sfida finale al M5S - non può essere preso in considerazione. E poi, ci sono i soliti sospetti. Anche ieri Matteo Salvini è intervenuto in appoggio all' ex premier: "Come risolveranno la vicenda della prescrizione? Non lo so, spero che per salvare capre e cavoli non decidano di rinviare tutto di qualche settimana, perché poi i tribunali sono intasati".

ALFONSO BONAFEDE NEGLI ANNI '90 QUANDO FACEVA IL VOCALIST ALL'EXTASY

I due Matteo hanno un accordo per far cadere il governo? Il patto esiste su vari dossier, ma la debolezza di Renzi nei sondaggi fa dubitare sull' obiettivo finale. E però, ieri, sia nel Pd sia in Iv si faceva notare che l' altro ad avere interesse a spingere Bonafede a non mediare è Luigi Di Maio, mai entusiasta dell' accordo con i dem. Anche per lui sembra un rischio troppo alto. Ma l' occasione per l' incidente c' è.

alfonso bonafede 1

"Ci vuole un tavolo per risolvere questo problema. Ma una data ancora non c' è: perché stavolta se ci vediamo, dovrà essere un incontro risolutivo", chiarisce il capogruppo dem in Commissione Giustizia al Senato, Franco Mirabelli. Mentre gli altri si agitano, Renzi gongola: "La nostra posizione sulla prescrizione è puro buon senso. Non moriremo giustizialisti".