C’È QUALCUNO CHE NON DICE LA VERITÀ: SALVINI O MELONI? – IL “CAPITONE” RINTIGNA: “NELLA MANOVRA CI SARÀ IL FINANZIAMENTO PER IL PONTE SULLO STRETTO DI MESSINA: L’OBIETTIVO È CHE IL PRIMO TRENO ATTRAVERSI IL COLLEGAMENTO NEL 2032. IL COSTO NON DOVRÀ SUPERARE I 12 MILIARDI” – MA LA SORA GIORGIA NON LA PENSA COSÌ: IERI HA FATTO UNA SFURIATA IN CDM CONTRO LE PRETESE DEI MINISTRI (“BASTA INSEGUIRE IL CONSENSO”), A CUI IL CAPOGRUPPO DI FDI, TOMMASO FOTI, HA AGGIUNTO: “DUBITO CHE IL PROSSIMO ANNO SAREMO GIÀ AGLI APPALTI”

(ANSA) - "Quando fai la legge di bilancio cadono tanti uccelli del malaugurio perché o un finanziamento per il ponte c'è o non c'è. Tertium non datur. E siccome ci sarà l'obiettivo è che il primo treno attraversi il collegamento stabile tra Palermo, Reggio, Roma, Milano, Berlino e Stoccolma, nel 2032". Così il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, intervenendo al convegno The Young Hope.

SALVINI, 'IL COSTO DEL PONTE STRETTO NON OLTRE 12 MILIARDI'

(ANSA) - "La norma che dà vita al ponte sullo Stretto compie 52 anni a dicembre. L'obiettivo è che il cinquantaduesimo compleanno coincida con la copertura economica dell'intero costo che non dovrà superare i 12 miliardi nei prossimi 10 anni". Lo dichiara il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, intervenendo al convegno The Young Hope. "Sono assolutamente soddisfatto di quello che abbiamo fatto in questi 11 mesi", ha detto.

IL VICOLO STRETTO DI SALVINI – FRATELLI D'ITALIA FA SAPERE AL "CAPITONE" CHE, NELLA LEGGE DI BILANCIO, NON CI SARANNO SOLDI PER REALIZZARE, O ANCHE SOLO AVVIARE, IL PONTE SULLO STRETTO – UNA “RIPICCA” DI PALAZZO CHIGI PER LE CONTINUE SPARATE DEL LEGHISTA CHE SPINGE PER L’OPERA DA 15 MILIARDI – GIORGETTI EVOCA UN ESCAMOTAGE: APRIRE UN CAPITOLO DI SPESA CON UN PO’ DI FONDI PER LO SVILUPPO. MA DI QUATTRINI VERI, PER ORA, NEANCHE UN EURO…

