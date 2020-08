L’OPA DI RENZI SUL PD – SE LE REGIONALI ANDRANNO MALE, SI SCATENERA’ L’ARMAGEDDON: I RENZIANI RIMASTI NEL PARTITO CHIEDERANNO IL CONGRESSO E APPOGGERANNO LA CANDIDATURA A SEGRETARIO DI BONACCINI - SE L’ATTUALE GOVERNATORE DELL'EMILIA CONQUISTASSE IL NAZARENO, PER RENZI SARA’ UN GIOCO DA RAGAZZI RIENTRARE DALLA PORTA PRINCIPALE – LA CONTROMOSSA DI BETTINI

MARCO ANTONELLIS per Italia Oggi

renzi bonaccini

«Sono orgogliosamente nel Pd ma abbiamo bisogno di irrobustire il riformismo e il centrosinistra in Emilia e in tutta Italia»; si è congedato cosi' il governatore dell'Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, ospite della prima giornata della summer school di Italia Viva. E il padrone di casa, Matteo Renzi, lo salutato tra gli applausi:

renzi bonaccini

«Grazie Stefano fratello e compagno di strada». Parole che hanno lasciato il segno tra i vertici del Partito Democratico sempre più sospettosi che qualcosa di grosso stia bollendo in pentola. «È l'opa di Renzi sul Pd. La sua uscita di sicurezza da giocarsi rapidamente visto che la sua creaturina, Italia Viva, oscilla nei sondaggi al 2%». «Se andranno male le regionali, dove volutamente Renzi solo in Toscana e Campania ha fatto l'alleanza con il Pd, subito dopo si muoveranno i renziani dentro il partito, Marcucci, Orfini, Gori, Nardella per chiedere il Congresso, far dimettere Zingaretti e chiedere a Bonaccini di candidarsi Segretario.

renzi bonaccini

Una volta che Bonaccini sarà riuscito a prendersi il Pd, per Renzi sarà un gioco da ragazzi rientrare dalla porta principale al Nazareno, magari chiedendo che la Boschi faccia il Presidente del Partito o la capogruppo Pd alla Camera», confida un deputato Pd che la sa lunga.

GOFFREDO BETTINI

Al Nazareno temono il tandem Renzi-Bonaccini tanto che l'uscita di Goffredo Bettini, deus ex machina del Partito Democratico e del Conte 2, sulle «tre gambe dell'alleanza» ha proprio l'obiettivo di portare fuori dall'orbita Pd la numerosa corte dei renziani ancora presenti nel partito dando un ruolo ben definito a Matteo Renzi al «centro» in modo da stabilizzare la leadership di Zingaretti all'interno del Partito democratico e quella di Conte a Palazzo Chigi se le cose alle regionali di settembre dovessero mettersi male. Intanto in Rai, che spesso anticipa i cambiamenti della politica, comincia a circolare il nome di Costanza Crescimbeni, attuale vicedirettore molto stimato in ambito renziano, come possibile direttore di Tg nel caso in cui Bonaccini dovesse approdare al vertice del Nazareno.

stefano bonaccini RENZI BONACCINI

RENZI BONACCINI RENZI BONACCINI