13 set 2023 13:13

L’ORO DI MOSCA NON ERA IN RUBLI MA IN DOLLARI - GIANNI CERVETTI, EX TESORIERE DEL PCI, FA 90 ANNI: "L’ALT AI SOLDI (PER L’ESATTEZZA: DOLLARI) DI MOSCA? CI TROVAMMO IN SEGRETO BERLINGUER, CHIAROMONTE ED IO PER STARE LONTANO DA ORECCHIE INDISCRETE. E PROPOSI DI CHIUDERE QUEI RUBINETTI..." – "L’ERRORE DELLA SINISTRA? NON ESSERE STATA COERENTE NELL’ORGANIZZARE UN PARTITO DI MASSA" – I GIUDIZI SU GIORGIA MELONI E ELLY SCHLEIN...