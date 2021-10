5 ott 2021 19:42

E’ PARTITA LA RESA DEI CONTI NEL CENTRODESTRA – BERLUSCONI, DOPO L’EXPLOIT DI OCCHIUTO IN CALABRIA E LE BACCHETTATE AGLI ALLEATI PER LA SCELTA DEI CANDIDATI SINDACO, SI RIPRENDE IL CENTRO DEL RING E DICE NO ALL'IPOTESI DELLA MELONI CHE AVEVA APERTO SU DRAGHI AL QUIRINALE IN CAMBIO DEL VOTO ANTICIPATO – FORZA ITALIA, DECISA A VOTARE AL COLLE IN PRIMA ISTANZA IL CAV, FA SAPERE CHE VUOLE DRAGHI A CAPO DEL GOVERNO FINO A FINE LEGISLATURA..