7 ago 2024 12:30

E’ SULLA SPARTIZIONE DEL POTERE IN RAI CHE IL “CAMPO LARGO” INIZIA A PRENDERE FORMA - LE FORZE DEL CENTROSINISTRA SI RITROVANO UNITE, PER LA PRIMA VOLTA, SULLA TV PUBBLICA: INVOCANO UNA RIFORMA DEL SISTEMA E DICONO NO ALLE NUOVE NOMINE - “REPUBBLICA”: “È A RISCHIO LA NOMINA DEL NUOVO PRESIDENTE RAI. LA ‘PREDESTINATA’ SIMONA AGNES (IN QUOTA FORZA ITALIA) NON POTRÀ RAGGIUNGERE I DUE TERZI NECESSARI ALLA SUA ELEZIONE IN COMMISSIONE DI VIGILANZA: DI VOTI NE SERVIRANNO 28 SU 42 MA LA MAGGIORANZA, SENZA SOSTEGNI ESTERNI, SI FERMERÀ A QUOTA 24. E SE SALTERÀ LA PRESIDENZA, LA DISTRIBUZIONE DELLE POLTRONE DI AD E DIRETTORE GENERALE SARÀ RIMESSA IN DISCUSSIONE”