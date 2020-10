L’ULTIMA TENTAZIONE DI DAVIDE CASALEGGIO: SABOTARE GLI STATI GENERALI, INVALIDANDO IL DOCUMENTO FINALE - IL COMITATO DI GARANZIA CONTRATTACCA: VUOLE CHE SIA UN ENTE TERZO A CERTIFICARE I PROSSIMI VOTI SULLA PIATTAFORMA ROUSSEAU CHE DOVREBBERO CAMBIARE LO STATUTO - DI BATTISTA CREA LA SUA “CORRENTINA” CON NOVE SEGUACI E MINACCIA: “SE CAMBIA LA REGOLA DEI DUE MANDATI LASCIO I 5 STELLE”

Estratto dell’articolo di Annalisa Cuzzocrea per “la Repubblica”

DAVIDE CASALEGGIO E ALESSANDRO DI BATTISTA

L'ultimo tentativo fatto da Davide Casaleggio per dimostrare la sua presa sul Movimento è quello di sabotare gli Stati generali. Da giorni, la sua socia in Rousseau Enrica Sabatini critica il modo in cui sono stati organizzati, i form con cui ci si poteva iscrivere per partecipare alle assemblee provinciali e regionali, il fatto che sarebbero permeabili. […]

Su Facebook, via mail, attraverso messaggi WhatsApp, Sabatini lascia intendere che gli Stati generali non sono affidabili. Filtra l'idea di Casaleggio di invalidarli, non ritenendoli abbastanza sicuri, in caso il documento definitivo, che dovrà essere messo al voto sulla piattaforma Rousseau, non fosse di suo gradimento. […]

[…] Gli Stati generali M5S cominciano oggi con incontri in videoconferenza, su Zoom […] all' assemblea romana parlerà lo stesso Alessandro Di Battista, che ieri nelle anticipazioni del consueto libro di Bruno Vespa diceva cose come: «Se cambia la regola dei due mandati lascio i 5 stelle». E che da giorni fa call con attivisti per convincerli ad aderire alla sua posizione. Lo hanno fatto in 9, usciti allo scoperto ieri con una nota in cui si definiscono "area Di Battista". Ci sono sempre Barbara Lezzi, Eleonora Evi, Ignazio Corrao. Il sottosegretario al Mise Stefano Buffagni ha presentato un suo documento per provare a riconquistare il Nord. Molti big si sono ritrovati su quello nato da una ricerca sociologica di Domenico De Masi.

Una "mappa per il futuro del Movimento" […] che torna a utopie originarie come la decrescita felice, che continua a riporre estrema fiducia nella tecnologia e nello smartworking, ma apre alla necessità e all' integrazione degli immigrati e pur continuando a definirsi una terza via post ideologica, si pone senza esitazioni tra i "progressisti". Oltre ad affermare […] che per guidare il nuovo M5S serve un organo collegiale e che alleanze sono possibili […]

Un'impostazione che Di Battista e Casaleggio rifiutano, anche se l' ex deputato non chiude del tutto all' organo collegiale […] Per levare un' arma al manager e al fidato Di Battista, i big suggeriscono a tutti di non trattare adesso la discussione sui due mandati, perché rischierebbe di spaccare il gruppo parlamentare, minando anche la maggioranza di governo. […] il comitato di garanzia ha in serbo una sorpresa: chiederà che sia un ente terzo a certificare i prossimi, importanti voti sulla piattaforma. Quelli che, finiti gli Stati generali, dovrebbero cambiare lo Statuto. E dare inizio a una nuova era.

