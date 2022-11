24 nov 2022 11:56

L’ULTIMO SGARBO DI GIORGIA MELONI A BERLUSCONI: IL MINISTRO DELLE IMPRESE ADOLFO URSO SI TERRÀ LA DELEGA ALLE TELECOMUNICAZIONI, CRUCIALE PER GLI INTERESSI DI MESIASET – IL “BANANA” SPERAVA CHE FOSSE ASSEGNATA AL FIDO VALENTINO VALENTINI, L’UOMO CHE PER ANNI HA CURATO GLI OTTIMI RAPPORTI DEL CAV CON LA RUSSIA, CHE INVECE SI DOVRÀ ACCONTENTARE DELLE DELEGHE INTERNAZIONALI – MAURIZIO LEO CON LA DELEGA AL FISCO È UN MINISTRO DELLE FINANZE DE FACTO: GIORGETTI È DI FATTO COMMISSARIATO (COME SI È VISTO ALLA CONFERENZA STAMPA DI MARTEDÌ)