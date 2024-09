L’ULTRA-ATLANTISTA GIORGIA NON PUO’ NASCONDERE CHE IL GOVERNO È SPACCATO SULL’UCRAINA - PANEBIANCO: “PIÙ SI RIBADISCE IL PROPRIO SINCERO APPOGGIO A KIEV, PIÙ LA CONTRADDIZIONE DIVENTA PALESE. NELLA COALIZIONE CONVIVONO ATLANTICI, MAGGIORITARI, E FILOPUTINIANI (LEGA). LA POSIZIONE ADOTTATA È IL PUNTO DI EQUILIBRIO PER MANTENERSI IN SINTONIA CON LE CORRENTI MAGGIORITARIE (O SUPPOSTE TALI) DELL’OPINIONE PUBBLICA. ITALIA E UNGHERIA SULLE STESSE POSIZIONI SULLA QUESTIONE DELL’USO DELLE ARMI DA PARTE DI KIEV NON È UN BEL VEDERE...”

Tifare sinceramente per l’uomo mingherlino aggredito da un feroce energumeno, e portargli anche ogni genere di assistenza, ma al tempo stesso pretendere che egli si difenda con un braccio legato dietro la schiena. Italia e Ungheria sulle stesse posizioni sulla questione dell’uso delle armi da parte di Kiev non è un bel vedere. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ne converrà.

Mentre la scelta dell’Ungheria è, a suo modo, limpida, chiarissima (Orbán è un sodale di Putin), quella italiana invece non lo è per niente. Dal momento che l’Italia è su posizioni atlantiche, sostiene militarmente Kiev fin dall’inizio dell’invasione e, bisogna dire, lo fa al meglio possibile per ciò che lo consentono le sue capacità.

E allora, come mai questo dissociarsi, questo smarcarsi platealmente da Stati Uniti, Francia, Gran Bretagna, nonché dai vertici di Bruxelles? […]

C’è qualcosa di opaco, di non detto, in quelle dichiarazioni. L’impressione è che ci si arrampichi sugli specchi per giustificare una posizione che, quanto al merito, è ben poco difendibile. […]

Che cosa c’è di «offensivo» anziché di puramente difensivo, nel colpire i siti missilistici posti in territorio russo da cui partono gli attacchi contro le città ucraine? Che cosa c’è di «offensivo», anziché di puramente difensivo, nell’occupare porzioni di territorio russo allo scopo sia di alleggerire la pressione dell’aggressore in Ucraina sia di disporre di una merce di scambio per ottenere il ritiro di Putin dai territori ucraini occupati? Comunque la si rigiri, la posizione italiana — not in my name — non è sostenibile. E più si ribadisce il proprio sincero appoggio a Kiev più la contraddizione diventa palese.

Ci sono due possibili spiegazioni (fra loro non incompatibili) della posizione italiana. La prima è la spiegazione che possiamo definire «politicista». Nella coalizione di governo convivono atlantici, maggioritari, e filoputiniani (in minoranza). La posizione adottata — le armi fornite dall’Italia sono soggette a limitazioni nell’uso — è il punto di equilibrio entro la coalizione. Permette ai filoputiniani di non dissociarsi. Sia pure obtorto collo. Serve a garantire la stabilità della maggioranza e dell’esecutivo. La seconda spiegazione ha a che fare con il tentativo del governo di mantenersi in sintonia con le correnti maggioritarie (o supposte tali) dell’opinione pubblica.

Non c’è soltanto una robusta minoranza schierata con Putin. Anche molti di coloro che simpatizzano con Kiev vogliono essere riassicurati sul fatto che l’Italia, sostegno militare a Kiev a parte, non rischierà mai di essere coinvolta in un conflitto con la Russia. A tutti costoro non è stato spiegato, o non è stato spiegato abbastanza, che se la Russia prevarrà in Ucraina (magari aiutata da un Trump alla Casa Bianca) non si fermerà.

Rivolgerà in seguito la sua attenzione ad altri Paesi europei come pretende l’ideologia neo-imperiale da cui traggono legittimità Putin e il gruppo che lo circonda e che controlla il Cremlino. O Putin lo si blocca in Ucraina oppure non lo si ferma più.

E allora, per chiunque viva in Europa sarà difficile non essere coinvolto. Le opinioni pubbliche inglese e francese lo hanno compreso. Quella italiana no. O, per lo meno, questa sembra essere la valutazione del governo.

