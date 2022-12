L’UMBERTO CE L’HA SEMPRE DURO – BOSSI HA PARTECIPATO AL PRIMO EVENTO PUBBLICO DEL SUO “COMITATO DEL NORD”, AL CASTELLO DI GIOVENZANO, IN PROVINCIA DI PAVIA. E HA SFERZATO SALVINI: “SE CANCELLI L’IDENTITÀ MUORI, LA LEGA VA RINNOVATA” – VOCE ROCA, SUL PALCO CON LA SEDIA A ROTELLE, IL SENATUR HA INTONATO IL “VA PENSIERO” E POI HA INSISTITO SULL'AUTONOMIA – VIDEO

umberto bossi comitato del nord

(AGI) - Umberto Bossi 'sferza' la Lega di Matteo Salvini. "Senza identita' un movimento politico muore", scandisce il senatur, che non ha voluto far mancare la sua presenza all'appuntamento organizzato dal comitato del Nord, a Giovenzano, nel Pavese. L'incontro era stato fissato in un primo tempo il 27 novembre ma poi il fondatore della Lega era stato ricoverato e sottoposto a piccolo intervento per un'ulcera gastrica. Ed eccolo a Giovenzano insieme ad Angelo Ciocca, Paolo Grimoldi e Roberto Castelli.

umberto bossi comitato del nord 5

Voce roca, sul palco con la sedia a rotelle, il vecchio 'leone' sembra avere pero' le idee chiare sul messaggio che vuole mandare con la costituzione del comitato, a cui la Lega Salvini premier ha diffidato l'uso dei simboli del partito e l'accesso ai dati dei militanti. "Abbiamo dato vita al comitato del Nord come conseguenza di alcune scelte che abbiamo sofferto - spiega Bossi -. Abbiamo visto cancellare identita' della Lega. Sapevamo come sarebbe finita: se cancelli l'identita' muori. Un movimento politico non puo' esistere se non ha una identita' chiara".

umberto bossi comitato del nord 3

"Abbiamo dato vita al comitato del Nord per rinnovare la Lega non per distruggerla - insiste piu' volte -. Temevamo che molta gente se ne sarebbe andata dalla Lega si sarebbe dispersa". "Noi a Roma chiediamo l'autonomia, giustamente, e' prevista anche dalla Costituzione. Pero' non possiamo a casa nostra essere centralisti", lamenta. Bossi critica altre scelte come quella di "commissariare il Veneto".

"I fratelli veneti da centinaia di anni sono un popolo fratello rispetto al popolo lombardo, sono sempre stati assieme", protesta. "Centinaia e centinaia di persone si sono legate al comitato in queste settimane. Si vede che il problema era sentito. Non ci interessa punire. Noi siamo qui per rinnovare la Lega punto. Non potevo ignorare l'appello dei militanti della Lega 'Bossi fai qualcosa'", conclude.

umberto bossi al comitato del nord umberto bossi comitato del nord 2 UMBERTO BOSSI IN OSPEDALE