Mark Zuckerberg e Donald Trump, che in passato si sono scontrati aspramente in pubblico, si stanno ora riavvicinando, con Zuckerberg che cerca di influenzare la politica tecnologica della prossima amministrazione.

La scorsa settimana l'amministratore delegato di Meta ha cenato nel club del presidente eletto in Florida, a Mar-a-Lago, parlando di tecnologia e mostrando gli occhiali da sole dell'azienda dotati di fotocamera, secondo quanto riportato da Fox News.

“Mark Zuckerberg è stato molto chiaro sul suo desiderio di essere un sostenitore e un partecipante di questo cambiamento che stiamo vedendo in tutta l'America”, ha dichiarato alla Fox Stephen Miller, uno dei principali vice di Trump.

Il presidente di Meta per gli affari globali, Nick Clegg, è d'accordo con Miller. In una recente conferenza stampa, Clegg ha dichiarato che Zuckerberg vuole svolgere un “ruolo attivo” nelle decisioni di politica tecnologica dell'amministrazione e vuole partecipare “al dibattito che ogni amministrazione deve tenere per mantenere la leadership americana nella sfera tecnologica”, in particolare sull'intelligenza artificiale. Meta ha rifiutato di fornire ulteriori commenti.

Nelle settimane successive alle elezioni si è assistito a una sorta di botta e risposta tra Trump e Zuckerberg, che in precedenza, il 6 gennaio 2021, aveva bandito il presidente eletto da Instagram e Facebook per aver utilizzato le piattaforme per incitare alla violenza politica. In una mossa che sembra in ossequio a Trump - che da tempo accusa Meta di censurare le opinioni conservatrici - l'azienda ora afferma che la sua moderazione dei contenuti è stata a volte troppo pesante.

Clegg ha detto che, col senno di poi, Meta ha “un po’ esagerato” nel rimuovere i contenuti durante la pandemia di Covid-19, un atteggiamento che Zuckerberg ha recentemente imputato alle pressioni dell'amministrazione Biden.

“Sappiamo che quando applichiamo le nostre politiche, i nostri tassi di errore sono ancora troppo alti, il che ostacola la libera espressione che ci prefiggiamo di consentire”, ha detto Clegg durante la conferenza stampa. “Troppo spesso vengono eliminati o limitati contenuti innocui e troppe persone vengono penalizzate ingiustamente”.

Meta e lo stesso Zuckerberg in persona hanno mostrato segni di ammorbidimento nei confronti di Trump. L'azienda ha eliminato il divieto di accesso a Trump prima delle elezioni e Zuckerberg ha definito il presidente eletto un “duro” per aver sfidato il pugno dopo essere stato colpito a luglio.

Zuckerberg è stato anche uno dei leader tecnologici che si è subito congratulato pubblicamente con Trump dopo l'elezione di novembre e sembra prevedere anni di collaborazione. “Abbiamo grandi opportunità davanti a noi come Paese”, ha dichiarato in un post del 6 novembre su Threads. “Non vedo l'ora di lavorare con te e la tua amministrazione”.

