9 ago 2022 15:10

L’UNICA STRATEGIA VINCENTE? NON PARLARE – MENTRE SALVINI TROTTA DA NORD A SUD PER FARSI NOTARE, GIORGIA MELONI STA IN SILENZIO: LA “DUCETTA” NON HA APPUNTAMENTI IN AGENDA PER I PROSSIMI 10 GIORNI. È AGOSTO E “NON BISOGNA ROMPERE LE SCATOLE ALLA GENTE, NON HA BISOGNO DI FARSI FOTOGRAFARE CON LE MANI AI FIANCHI COME FA SALVINI” - I CONTATTI CON DRAGHI E I TRE DEMOCRISTIANI CROSETTO-FITTO-ROTONDI COME CONSIGLIERI