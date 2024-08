L’UNICO OBIETTIVO DI BIDEN PRIMA DELLE ELEZIONI: CHIUDERE LA GUERRA IN MEDIORIENTE – IL PRESIDENTE USA STASERA CHIAMERÀ DI NUOVO BENJAMIN NETANYAHU: VUOLE CONVINCERE IL PREMIER ISRAELIANO A ESSERE “PIÙ FLESSIBILE” PER CONCLUDERE L’ACCORDO SUL CESSATE IL FUOCO – “BIBI” HA DETTO DI ACCETTARE LA PROPOSTA AMERICANA, MA DI FATTO ANCORA METTE PALETTI. HAMAS, DA PAR SUO, HA RIFIUTATO DIRETTAMENTE IL PIANO – LO STATO EBRAICO, NELL’ATTESA, CONTINUA A UCCIDERE TERRORISTI PALESTINESI: OGGI IN LIBANO È STATO AMMAZZATO UN COMANDANTE DELLE BRIGATE MILITARI DI FATAH…

biden netanyahu 2

BIDEN PARLA IN SERATA CON NETANYAHU, 'SIA PIÙ FLESSIBILE'

(ANSA) - In serata il presidente Usa Joe Biden parlerà con il primo ministro Benjamin Netanyahu per esortarlo a mostrare maggiore flessibilità per concludere l'accordo sugli ostaggi e il cessate il fuoco a Gaza. Lo riferisce il sito di Walla.

La richiesta di Netanyahu, secondo cui le forze dell'Idf restano schierate lungo l'asse di Filadelfia, è diventata un ostacolo significativo sulla via dell'accordo per la tregua a Gaza e la liberazione degli ostaggi.

'CONDIZIONI ACCORDO PREVEDONO L'IDF NEL CORRIDOIO FILADELFIA'

Yahya Sinwar

(ANSA) - Il canale saudita al Sharq ha riferito che le condizioni finali per il rilascio degli ostaggi presentate dal segretario di Stato americano Antony Blinken includono la presenza israeliana nell'asse Filadelfia, tra Gaza e l'Egitto, e la supervisione dell'Idf sul corridoio Netzarim che taglia la striscia da nord a sud.

Secondo i termini proposti, Israele manderà 150 prigionieri palestinesi all'estero e nella prima fase dell'accordo avrà diritto di veto su 65 prigionieri. Inoltre, la proposta americana prevede l'introduzione di aiuti umanitari all'approvazione dell'accordo.

COMANDANTE PALESTINESE FATAH UCCISO DA ISRAELE IN LIBANO

BA-HAMAS - MEME BY EMILIANO CARLI

(ANSA) - In un attacco con un drone israeliano a Sidone è stato ucciso Khalil el-Moqdah, fratello di Mounir el-Moqdah, un comandante delle Brigate dei Martiri di Al-Aqsa, il braccio armato di Fatah palestinese, secondo quanto scrive il quotidiano L'Orient le Jour online citando un annuncio fatto nel campo palestinese di Ain el-Héloué, nei pressi di Sidone. Suo fratello Mounir è uno dei leader palestinesi di Fatah in Libano. È stato ripetutamente accusato da Israele di contrabbando di armi alle Brigate dei Martiri di al-Aqsa nella Cisgiordania occupata.

FATAH, ISRAELE VUOLE INCENDIARE LA REGIONE

(ANSA-AFP) - L'"assassinio" di un funzionario di Fatah in Libano è "un'ulteriore prova che Israele vuole incendiare la regione e gettarla in una guerra su vasta scala": lo ha denunciato un membro del Comitato centrale di Fatah a Ramallah. "Le forze di occupazione stanno usando il sangue palestinese per aggiungere benzina sul fuoco della guerra" nella Striscia di Gaza, ha detto Toufiq Tirawy, dopo la morte di un funzionario del suo movimento ucciso in un attacco israeliano a Saida, in nel sud del Libano.

'L'ACCORDO TRA ISRAELE E HAMAS È SULL'ORLO DEL FALLIMENTO'

netanyahu biden

(ANSA) - L'accordo per il rilascio degli ostaggi e il cessate il fuoco è sull'orlo del fallimento e non esiste uno schema alternativo che possa essere presentato al suo posto.

Lo hanno riferito a Politico due alti funzionari Usa e due israeliani. "Non sappiamo se Sinwar vuole l'accordo", ha detto una fonte, "se non lo vuole, c'è la possibilità che l'Iran attacchi e la situazione degeneri".

Mentre gli Usa spingono per un vertice al Cairo venerdì, un funzionario israeliano ha affermato: "Non è affatto sicuro che ci sarà un vertice, se ci fosse, non ci sarebbe nulla di cui parlare finché Israele resterà sulla sua posizione".

L'IRAN CONDANNA GLI USA, 'SOSTENGONO IL TERRORISMO DI ISRAELE'

(ANSA) - L'Iran condanna gli Stati Uniti per sostenere "il terrorismo di Stato" di Israele nella sua "guerra genocida a Gaza". Lo ha affermato il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Nasser Kanani, durante una conferenza.

truppe israeliane al confine con la striscia di gaza

"Il regime di Israele, il più noto Stato terrorista al mondo, continua a commettere atroci crimini contro il popolo palestinese, appoggiato da Paesi come gli Usa e la Gran Bretagna che si professano sostenitori dei diritti umani", ha detto Kanani, come riferisce Irna, aggiungendo che "mentre i Paesi occidentali, soprattutto gli Usa, sostengono di combattere il terrorismo, hanno creato la più pericolosa identità terrorista al mondo, ovvero il regime israeliano".

Yahya Sinwar bombardamenti su khan yunis striscia di gaza IRRUZIONE DEI PARENTI DEGLI OSTAGGI ISRAELIANI ALLA KNESSET attacco israeliano all ospedale nasser di khan yunis 1