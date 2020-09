IL RUGGITO DEL BERLUSCA: “COME VA IL DECORSO DELLA POLMONITE? RIUSCIRÒ A FARE UN MESSAGGIO PER LA CAMPAGNA ELETTORALE?” – SILVIO STA MEGLIO, (“ROBUSTA RISPOSTA IMMUNITARIA”) E VA IN PRESSING SUI DOTTORI PER SAPERE QUANTO TEMPO MANCA PER IL RITORNO A CASA (IN LINEA TEORICA IL BANANA POTREBBE TORNARE AD ARCORE LA PROSSIMA SETTIMANA) – LA FAMIGLIA PROVA A FRENARLO: NIENTE CAMPAGNA ELETTORALE - MARINA ISOLATA CON LA FAMIGLIA DOPO LA POSITIVITA'. DALLA FININVEST SI AFFRETTANO A RIBADIRE CHE LA PRESIDENTE STA BENE E CONTINUA A LAVORARE…

Tommaso Labate per il “Corriere della Sera”

«Allora, come sono questi esami? Come sta procedendo il decorso della polmonite? Riuscirò a essere fuori dall' ospedale in tempo per fare qualche messaggio di campagna elettorale?». I medici sanno che può capitare spesso, soprattutto quando un paziente ha avuto tante patologie pregresse da considerare il letto di ospedale un luogo familiare. Può capitare che l' umore cambi a seconda della giornata, a seconda di quanto sia importante nel calendario della malattia, di quanto siano decisivi o meno gli esami in programma.

E così, nel giorno quattro dal suo ingresso notturno nella struttura del San Raffaele, dopo un fine settimana trascorso all' insegna del «devo assolutamente riposarmi», Silvio Berlusconi torna a mordere il freno. Sin dal mattino, i medici considerano il suo cambio d' umore - o meglio, la sua reazione alla malattia - alla stregua di un segnale di ripresa, come se l' infezione da Covid-19 che aveva debilitato il fisico stesse iniziando a soccombere al reagire del fisico stesso.

L' ex presidente del Consiglio - l' uomo che nei primi giorni del ricovero aveva tenuto la televisione spenta, ridotto al minimo le telefonate con i dirigenti del partito e dedicato tempo giusto ai colloqui a distanza con i figli - inizia la settimana con un piglio decisamente diverso. Già nei colloqui mattutini coi medici, invece che aspettare delle risposte, li bombarda di domande. Come sono gli esami, come va, come procede, quanto tempo manca alle dimissioni.

Gli esami danno una serie di conferme che vanno in questa direzione, che è una direzione buona. Nel senso che la polmonite sembra regredire rispetto allo stadio «precoce» in cui era stata fotografata prima del ricovero; e pure la carica virale altissima, che Berlusconi aveva ventiquattr' ore dopo il tampone risultato positivo, adesso tende ad abbassarsi.

L' obiettivo minimo della notte di domenica rispetto all' esito degli esami in programma lunedì mattina, e cioè ieri, era posizionare l' indicatore delle sue condizioni sullo «stabile»; e invece si va molto più avanti, come recita il bollettino medico firmato nel primo pomeriggio dal professor Alberto Zangrillo. Poche righe, in cui la risposta immunitaria specifica viene definita «robusta», al quadro clinico complessivo viene associata la parola «miglioramento», gli indici dell' infiammazione in corso considerati in via di «riduzione», come l' infezione stessa.

Alle otto di sera, dalle finestre della stanza di Berlusconi che affacciano sull' ingresso del San Raffaele, si vedono le luci abbassate. Le guardie del corpo ritirano in condizioni di massima sicurezza i resti della cena che, come il pranzo, viene sempre preparata ad Arcore; l' infermiere addetto alla stanza del Cavaliere, l' unico autorizzato a varcare la porta della sua camera oltre ovviamente al personale medico, prende la temperatura.

Il bilancio della giornata appare positivo ma di motivi per non abbassare la guardia ce ne sono ancora tanti, troppi. Le patologie pregresse, l' età, le condizioni generali, certo; ma anche, riguardo all' infezione, il fatto che non siano ancora passati i cinque giorni, e cioè la metà esatta di quel perimetro temporale in cui una polmonite bilaterale fermata allo stato precoce può progredire.

Le risposte alle domande che Berlusconi ha ricominciato a fare, soprattutto quelle legate al ritorno sulla scena politica di una campagna elettorale che volge al termine, sono le stesse che si fanno ai vertici di Forza Italia. Se la road map fissata coi medici non subisce scossoni, in linea teorica l' ex premier potrebbe tornare ad Arcore la prossima settimana.

A quel punto, in linea con il diktat del «riposo assoluto» già prescritto ex ante da Zangrillo per i giorni successivi, resterebbe una finestra di uno-due giorni prima che sulla disfida delle Regionali cali l' obbligo del silenzio elettorale. Sarebbe il tempo di quelle telefonate e interviste che il Cavaliere aveva già iniziato a fare subito dopo la notizia del contagio. E prima di quell' infezione, con carica virale altissima, che ha rivisto la gerarchia delle sue priorità. Tutte le sue priorità .

2 – LA FAMIGLIA FRENA BERLUSCONI NIENTE CAMPAGNA ELETTORALE

Emilio Pucci per “il Messaggero”

Confermato il cluster familiare. È risultata positiva al Covid anche la primogenita di Silvio Berlusconi, Marina. Dopo Barbara, Luigi e la compagna dell' ex premier, Marta Fascina, ha contratto il virus anche il presidente di Fininvest e Mondadori che dall' inizio della pandemia non ha mai abbassato la guardia, proteggendo il padre fino all' estate nella sua residenza in Francia, introducendo un rigido protocollo di misure cautelative e chiedendo massima prudenza anche quando l' ex presidente del Consiglio ha lasciato Nizza per farvi poi ritorno per il festeggiamento del suo compleanno.

L' AZIENDA Marina sta bene, è in isolamento, lavora al telefono nella sua abitazione milanese, hanno fatto sapere fonti aziendali. E intanto c' è maggiore ottimismo sullo stato di salute del Cavaliere: il quadro clinico complessivo ha spiegato il medico curante dell' ex premier, Zangrillo è in miglioramento. Il decorso ospedaliero questo il bollettino di ieri «è coerente con l' evidenza ematochimica e la ripresa di una robusta risposta immunitaria specifica, associata a riduzione degli indici di flogosi».

La sua infezione dovuta a una polmonite bilaterale da Sars-Cov 2 relata è in «riduzione», il Cavaliere sta rispondendo bene ai trattamenti. Resta il regime di riposo, ma Berlusconi spiega chi ha avuto modo di avere informazioni si sta riprendendo, ha ripreso un po' a lavorare, invia qualche documento, l' auspicio è che possa uscire dal San Raffaele in tempi non lunghissimi, prima della fine della campagna elettorale.

In realtà proprio dalla famiglia sarebbe comunque arrivato l' invito ad evitare in ogni caso che Berlusconi proprio per i guai fisici pregressi in passato operato per un tumore alla prostata e per la sostituzione della valvola aortica - si rituffi in politica. Perlomeno fino a quando non ci sarà l' assoluta sicurezza che non c' è alcun rischio per la sua salute. Difficile quindi anche il solo ipotizzare un suo blitz in tempo per la data del 20 settembre.

Con l' eventuale dispiacere dei forzisti che considerano Berlusconi l' unico capace di trainare consensi e auspicano in ogni caso l' effetto-simpatia, ovvero che la centralità dell' ex presidente del Consiglio sia certificata anche nelle urne. Del resto il partito ha fatto un passo di lato. Nessuno, consapevole della situazione, si intromette negli affari privati del presidente azzurro.

TUTTI UNITI Tutti in campagna elettorale, vale il documento di unità, con il quale i dirigenti hanno sottoscritto la comune vicinanza al proprio leader.

Si è fermata pure la caccia all' untore, anche se restano gli interrogativi su come possa essere accaduto che ad uno ad uno i componenti della famiglia siano risultati positivi al Covid. Ormai pare assodato che l' ex presidente del Consiglio abbia contratto il coronavirus in Sardegna.

Del resto fonti vicine a Fininvest hanno fatto trapelare che Marina Berlusconi, la sua famiglia e tutto il personale che era rimasto nella sua villa a Valbonne anche dopo il lockdown, sono rientrati a Milano il 30 agosto, eseguendo il tampone, proprio nei giorni in cui il padre e la sua compagna accusavano leggeri sintomi influenzali.

Il 2 settembre positivo l' ex premier, nel week end (ma c' è chi dice già mercoledì) la figlia Marina. Da giorni è scattata la verifica sanitaria per tutti coloro che sono stati vicini all' ex presidente del Consiglio, in particolar modo per chi la settimana scorsa - si è recato ad Arcore per il solito pranzo del lunedì. Oggi arriveranno dei medici del San Raffaele a villa San Martino affinché tutto il personale faccia il tampone.

Non sarebbe risultato positivo, invece, il fratello di Marina, Piersilvio. L' ad di Mediaset si trova comunque in isolamento preventivo e non potrà incontrare di persona il suo omologo in Vivendi, Arnaud de Puyfontaine. Ad Arcore rimane Marta Fascina, asintomatica, che nei contatti telefonici con alcuni parlamentari azzurri avrebbe fornito rassicurazioni sul quadro clinico di Berlusconi arrivato al suo quarto giorno di ricovero nella sua suite di 300 metri quadrati del padiglione chiamato Diamante.

