LA RUSSA SI È TROVATO UN NUOVO LAVORO: IL COMMENTATORE SPORTIVO – LE PAGELLONE DI ‘GNAZIO DOPO LA PARTITA DEL CUORE - "SCHLEIN SI È MOSSA BENE MA RESTO PERPLESSO SUL CALCIO FEMMINILE. CONTE? ENTRA SEMPRE QUANDO SERVE - GASPARRI GIOCAVA APPESANTITO, AVEVA UN PALLONE TUTTO SUO SOTTO LA MAGLIETTA - GIORGETTI E BONELLI HANNO PARATO POCO O NIENTE - PIER FERDINANDO CASINI? SI ERA VESTITO COME SE DOVESSE ANDARE IN BARCA, PAREVA UNO…” - VIDEO

La Russa in versione Massimo Decimo (Mas) Meridio #partitadelcuore pic.twitter.com/yPVUHPaovP — Il Grande Flagello (@grande_flagello) July 17, 2024

https://video.corriere.it/cronaca/l-abbraccio-e-le-risate-di-mister-la-russa-e-schlein-a-bordo-campo-alla-partita-del-cuore/c01834f2-bfef-408d-bb9c-9a88fc018xlk

Andrea Arzilli per corriere.it - Estratti

la russa schlein

«Sono senza voce, come ogni allenatore che si rispetti: ora capisco perché Inzaghi quasi non riesce a parlare dopo le partite dell’Inter». Ignazio La Russa, presidente del Senato e, per la partita del Cuore, cittì della Nazionale della Politica, fa le pagelle dei suoi dopo la vittoria (ai rigori) contro la Nazionale cantanti.

La Russa, cominciamo dai portieri, Giancarlo Giorgetti e Angelo Bonelli.

«Hanno parato poco o niente, nessuno ha salvato un gol. Diciamo che hanno fatto il loro dovere di presenziare davanti alla porta, e quindi la sufficienza non gliela leviamo. Ma è una sufficienza stentata: sei meno meno».

In difesa a destra ha schierato Maurizio Lupi.

«L’ho visto poco sul campo (ride, ndr).

(...)

la russa partita del cuore 3

Al presidente della Camera Lorenzo Fontana, il capitano, quanto dà?

«Un sette. Di stima».

E a Giuseppe Conte a cui ha consegnato la «10»?

«Non ha giocato male, mi aspettavo peggio. Sono rimasto sorpreso perché correva, è abituato. Poi l’ho fatto rientrare in campo perché lui è uno che entra quando è il momento opportuno, come ha fatto in politica. Gli do 6,5».

Elly Schlein come l’ha vista?

renzi schlein

«L’ho vista bene: sette. Rimango perplesso sul calcio femminile, mentre sono estimatore della nostra tennista Jasmine Paolini, e amo molto la pallavolo femminile, la preferisco a quella maschile. Il calcio femminile non mi pare ancora all’altezza. E mi ha stupito positivamente Schlein perché, al di là del fatto che sia stata l’unica a sbagliare ai rigori, si è mossa bene: ha giocato a un livello superiore rispetto a colleghi maschi».

(...)

Francesco Boccia, il suo centravanti, segnando un gol non l’ha tradita.

«Sette. Si è impegnato molto ed è stato generoso perché ha ceduto il posto di rigorista a Schlein e l’ha incoraggiata».

Poi c’è stato anche un infortunio, di Nicola Fratoianni, per altro uno dei goleador della serata.

«Infatti gli do un voto altissimo: otto di riconoscenza, si è immolato per la causa quasi rovinandosi un ginocchio».

Di Matteo Renzi che dice?

la russa partita del cuore

«Lui cercava di distribuire palloni, un po’ a destra e un po’ a sinistra, come da sua abitudine. Però devo dire che non è andato male, un 6 e mezzo, ma non di più».

(...)

Non Maurizio Gasparri?

«Aveva un pallone tutto suo sotto la maglietta (ride, ndr). Giocava appesantito, ma un sei glielo do, per stima e antica amicizia».

la russa casini partita del cuore

Infine Pier Ferdinando Casini, suo partner in panchina. Come l’ha visto?

«Si era vestito come se dovesse andare in barca, pareva uno yacht-man e come tale ha navigato bene sul ruolo. Con stile ed eleganza: otto».

renzi marattin conte partita del cuore la russa nello spogliatoio

ignazio la russa la partita del cuore 66