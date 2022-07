“DRAGHI VOLEVA ANDARSENE. RESTARE, PER LUI, SIGNIFICAVA SUICIDARSI” - MASSIMO CACCIARI: “SI SAREBBE TROVATO DI FRONTE ALLO SCONQUASSO IN OCCASIONE DELL'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI BILANCIO. HA INFLUITO ANCHE LA FERITA PSICOLOGICA DELLO SCHIAFFO SUBITO NELLA CORSA AL QUIRINALE MA IL MOTIVO PRINCIPALE È CHE DRAGHI HA COMPRESO CHE LE COSE CHE AVEVA IN MENTE NON SI POTEVANO PIÙ FARE - VOGLIAMO DIRLO CHIARO? LA VERITÀ È CHE IL DRAGHI BIS SENZA IL M5S È FALLITO PERCHÉ L'IDEA NON PIACEVA AL PD - DRAGHI ME LO ASPETTAVO PIÙ EQUILIBRATO. INVECE L'HO VISTO SDRAIATO. IN CAMPAGNA ELETTORALE VERRÀ USATO SOLO COME SCUDO PER NASCONDERE UNA TOTALE MANCANZA DI IDEE…”