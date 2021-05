SABA SANS DIRE - LA FIDANZATA DI LUIGI DI MAIO, VIRGINIA SABA, FA PROGETTI DI NOZZE A "UN GIORNO DA PECORA": "SPOSARCI? IN QUESTO MOMENTO NON C’È MOLTO TEMPO PER PENSARCI, MA NE ABBIAMO PARLATO ED È UNA COSA CHE CI PIACEREBBE" - "GIGGINO" LE HA GIÀ FATTO LA RICHIESTA UFFICIALE? "NO, ADESSO C'È DA PENSARE ALLA POLITICA. DICIAMO CHE È NEI NOSTRI PROGRAMMI PERÒ UN PO' PIÙ IN LÀ" - VIDEO

Da "Un Giorno da Pecora"

luigi di maio e virginia saba 8

"Se con Luigi stiamo pensando al matrimonio? In questo momento non c’è molto tempo per pensarci, ma ne abbiamo parlato ed è una cosa che ci piacerebbe”. A parlare, ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, è Virginia Saba, giornalista e compagna del ministro degli Esteri Luigi Di Maio.

luigi di maio e virginia saba 5

C'è già stata una "richiesta ufficiale"? “No, adesso c'è da pensare alla politica. Diciamo che è nei nostri programmi però un po' più in là”.

