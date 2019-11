SAI CHE NOVITÀ: SILVIO BERLUSCONI È IL LEADER POLITICO PIÙ RICCO D’ITALIA - IL CAV. NEL 2019 HA DICHIARATO 48 MILIONI DI EURO AL FISCO: POSSIEDE TRE CASE A MILANO, DUE AD ANTIGUA E UNA A LAMPEDUSA, OLTRE A VILLA MARIA CHE TIENE PER FRANCY PASCALE - TRA LE PROPRIETÀ UN’AUDI A6 IMMATRICOLATA 13 ANNI FA E TRE BARCHE - POI C’È IL PACCHETTO TITOLI…

Da www.liberoquotidiano.it

Non è un mistero: Silvio Berlusconi è il leader politico più ricco di tutti. Con un imponibile invariato rispetto allo scorso anno, il Cav vanta 48 milioni di euro dichiarati al fisco nel 2019. Soldi con cui il leader di Forza Italia è riuscito a conservare tre fabbricati a Milano. Tra queste - ricorda l'Adnkronos - la storica residenza di via Rovani, quella di Villa Campari, sul Lago Maggiore a Lesa (No), due case ad Antigua e una a Lampedusa (l'ex villa Due Palme, acquistata nel 2011). Immobili non solo per lui, perché il leader di Fi ha riserbato una villa anche per la compagna Francesca Pascale. Si tratta della tenuta Villa Maria, a Rogoredo di Casatenovo.

Ma le proprietà di Berlusconi vanno oltre. Tra i suoi averi spunta infatti un'Audi A6 immatricolata nel 2006 e tre imbarcazioni da diporto: la San Maurizio (comprata nel 1977), il Magnum 70 (del '90) e la Principessa vai via (del 1965). Altrettanto invariato rimane il "pacchetto titoli" con 5.174.000 azioni della Dolcedrago spa, 2.444.144 azioni della Holding italiana 1 spa, 2.199.600 della Holding italiana 2 spa. Nel portafoglio del Cavaliere risultano poi 1.193.400 di quote della Holding italiana 3 spa, 1.095.140 azioni della Holding italiana 8 spa, 200 azioni della Banca popolare sviluppo di Napoli e 896mila titoli della Banca popolare di Sondrio.

