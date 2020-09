SAI CHE NOVITÀ: TRUMP NON PIACE AGLI ELETTORI LATINO AMERICANI! - SECONDO UN NUOVO SONDAGGIO, BIDEN HA UN VANTAGGIO SIGNIFICATIVO TRA I LATINOS REGISTRATI: RACCOGLIE IL 62% DEI CONSENSI RISPETTO AL 26 DI TRUMP. MA “SLEEPY JOE” NON DEVE GIOIRE TROPPO. NONOSTANTE MURO E SPARATE IL PUZZONE È MIGLIORATO RISPETTO A QUATTRO ANNI FA - NEL 2016 IL 78% DEI LATINO AMERICANI AVEVA UN’OPINIONE NEGATIVA DI LUI, OGGI SOLO IL 56…

Articolo del “Wall Street Journal” - dalla rassegna stampa estera di “Epr comunicazione”

Secondo un nuovo sondaggio del Wall Street Journal/NBC/Telemundo, il candidato democratico alla presidenza Joe Biden detiene un vantaggio significativo sul presidente Trump tra gli elettori latinoamericani registrati, raccogliendo il 62% dei consensi, rispetto al 26% di Trump.

Secondo il sondaggio, il sostegno di Trump tra i latinoamericani è più o meno in linea con la sua posizione nel 2016. L'ex Segretario di Stato Hillary Clinton ha vinto il 66% dei voti dei latini, gli exit poll rilevarono quell'anno, mentre Trump raggiunse il 28%. Circa il 12% degli elettori latinoamericani rimane indeciso quest'anno, secondo il nuovo sondaggio.

Il sondaggio Journal/NBC/Telemundo include alcuni segnali di allarme per Biden: il favore di Trump tra gli elettori latinoamericani è migliorato rispetto a quattro anni fa. Nel settembre 2016, il 78% aveva un'opinione negativa su di lui, rispetto al 56% di oggi.Le migliori opportunità di Trump per costruire il supporto tra gli elettori latini sembrano risiedere tra gli uomini e gli elettori più anziani. Mentre il 30% degli elettori latinoamericani approva i risultati sul lavoro di Trump, che sale al 36% dei latinoamericani di quelli sopra i 40 anni .

"Certamente, gli uomini sono sicuramente un segmento importante in cui Trump tende ad andare meglio con i latinoamericani rispetto ad altri segmenti in generale", ha detto il sondaggista Aileen Cardona-Arroyo, che ha lavorato al sondaggio. Ha detto che "Biden ha un'opportunità di miglioramento".

Il sondaggio di 300 elettori latinoamericani è stato condotto dal 13 al 16 settembre, prima della morte del giudice della Corte Suprema Ruth Bader Ginsburg, avvenuta venerdì, ha introdotto un nuovo fattore nella corsa presidenziale. È stato condotto dal sondaggista democratico Jeff Horwitt e dal repubblicano Bill McInturff.

I risultati sono arrivati man mano che i Democratici in alcuni Stati swing si sono preoccupati sempre più che Trump facesse irruzione tra i Latinoamericani in Stati swing come la Florida e il Nevada, dove i Repubblicani hanno ritratto Biden e altri Democratici come socialisti. I sondaggi in questi stati hanno mostrato che Biden ha ottenuto risultati inferiori tra gli elettori latini rispetto al sostegno alla Clinton nel 2016.

Biden ha visitato la Florida per la prima volta come candidato del partito la scorsa settimana, tenendo un discorso che ha ampiamente soddisfatto la popolazione portoricana a Kissimmee in occasione del National Hispanic Heritage Month.

Rispetto agli elettori registrati nel complesso, gli elettori latinoamericani nel sondaggio hanno riportato un livello inferiore di interesse per le elezioni. Circa il 67% ha valutato il loro livello di interesse ad un 9 o 10 su una scala di 10 punti, rispetto all'80% degli elettori di tutte le razze ed etnie.

Il sondaggio mostra anche che l'economia è uno dei temi principali per gli elettori latini. Gli intervistati hanno dato a Biden solo un leggero vantaggio sulla questione rispetto al signor Trump, con il 39% che ha detto che il presidente sarebbe stato più bravo a gestire l'economia, rispetto al 41% che ha detto che Biden sarebbe stato più bravo.

Biden ha un ampio margine di vantaggio su altre questioni importanti, tra cui la gestione del coronavirus, la risposta alle preoccupazioni della comunità ispanica e latina e il trattamento umano degli immigrati.

Il sondaggio ha anche rilevato che la maggioranza degli elettori latinoamericani prevede di votare prima del giorno delle elezioni, con il 31% che dice che voterà per posta e il 23% che voterà in anticipo di persona. Circa il 40% ha detto che voterà il giorno delle elezioni. Il margine di errore per il sondaggio Journal/NBC News/Telemundo è di più o meno 5,7 punti percentuali. Il sondaggio è stato anche in linea con i precedenti dati WSJ/NBC tra gennaio e agosto di quest'anno, che in media hanno trovato Biden in testa, dal 61% al 29% rispetto Trump. Non ha analizzato i risultati in base al paese di origine.