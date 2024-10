SAI CHE SORPRESA: LA LOTTERIA DI MUSK POTREBBE ESSERE ILLEGALE – GLI ESPERTI AMERICANI DUBITANO DELLA LEGITTIMITÀ DELL’INIZIATIVA DELL’UOMO PIÙ RICCO DEL MONDO, CHE REGALA UN MILIONE DI DOLLARI “A CASO” A CHI FIRMI LA PETIZIONE PROMOSSA DAL SUO SUPER PAC PER SOSTENERE TRUMP. LA LEGGE ELETTORALE, INFATTI, VIETA DI PAGARE QUALCUNO PER VOTARE. MUSK È SVALVOLATO, MA NON È COJONE, E INFATTI HA TROVATO UN ESPEDIENTE…

elon musk comizio a filadelfia per donald trump.

'LOTTERIA' MUSK PER CHI SOSTIENE TRUMP POTREBBE ESSERE ILLEGALE

(ANSA) - L'operazione di Elon Musk di dare un milione di dollari una volta al giorno "a caso", tramite una lotteria, ad un elettore registrato della Pennsylvania che abbia firmato una petizione promossa dal suo super Pac e finalizzata a sostenere Donald Trump potrebbe essere illegale, secondo alcuni esperti interpellati da Nbc news.

La lotteria infatti rientra in una zona grigia e potrebbe violare la legge elettorale che vieta di pagare qualcuno per votare o registrarsi. Tuttavia, l'espediente trovato dall'uomo più ricco del mondo è stato che la firma alla petizione non richiede alcuna appartenenza partitica specifica e quindi, tecnicamente, il milione di dollari non viene donato per votare il tycoon.

DONALD TRUMP ELON MUSK

Certo è che da qui al 5 novembre l'operazione dell'eccentrico patron di Tesla sarà sotto esame da parte dei giuristi, soprattutto quelli di fede democratica.

HARRIS, 'LA CORSA CONTRO TRUMP MI TIENE SVEGLIA DI NOTTE'

(ANSA) - Kamala Harris ha affermato che la posta in gioco della sua corsa contro Donald Trump la" tiene sveglia la notte" ma sta cercando di mantenere la sua routine. In un'intervista con Maria Shriver ad un evento con Liz Cheney in Michigan la candidata democratica ha spiegato che continua ad allenarsi, cerca "di mangiare sano e faccio in modo di parlare con i ragazzi e con mio marito ogni giorno". "In questi giorni la mia famiglia mi tiene con i piedi per terra in ogni modo", ha detto la vice presidente.

elon musk comizio a filadelfia per donald trump elon muak al comizio di trump a butler pennsylvania donald trump elon musk elon musk donald trump elon musk donald trump elon musk al comizio di trump a butler, pennsylvania elon musk al comizio di trump a butler, pennsylvania 4 elon musk al comizio di trump a butler, pennsylvania 5 elon musk sul palco del comizio di trump a butler, pennsylvania elon musk donald trump jd vance MEME SU DONALD TRUMP E ELON MUSK elon musk comizio a filadelfia per donald trump 2 la lotteria di elon musk da 1 milione di euro per gli elettori di trump MEME SU ELON MUSK E DONALD TRUMP elon musk comizio a filadelfia per donald trump