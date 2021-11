25 nov 2021 08:00

SAIF AL-ISLAM GHEDDAFI È STATO ESCLUSO DALLA CORSA PER LE ELEZIONI PRESIDENZIALI IN LIBIA PREVISTE PER IL PROSSIMO 24 DICEMBRE - IL SECONDOGENITO DEL COLONNELLO GHEDDAFI RISULTA ANCORA RICERCATO DALLA CORTE PENALE INTERNAZIONALE DELL'AJA PER CRIMINI DI GUERRA - IL VOTO, IN UN PAESE DOVE LA LEGGE ELETTORALE NON È STATA VOTATA, APRIRÀ IL FRONTE A DECINE DI RICORSI E QUESTO POTREBBE PREGIUDICARNE L'ESITO, SE NON ADDIRITTURA PORTARE A UN RINVIO. E POI CI SONO BEN 98 CANDIDATI…