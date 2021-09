SALA, ATTENTO A SOTTOVALUTARE LUCA BERNARDO: AL PEDIATRA NON BASTA LA PISTOLA, PURE LE ARTI MARZIALI! – IL CANDIDATO SINDACO DEL CENTRODESTRA PER MILANO NON SI FA MANCARE NIENTE: HA PURE LA “PASSIONE DI FAMIGLIA” PER LA LOTTA. IL FRATELLO MAURIZIO: “IN FAMIGLIA UN PO’ TUTTI SIAMO DEDITI ALLA DIFESA PERSONALE, CHE SIGNIFICA ANCHE RISPETTO VERSO GLI ALTRI E CONTROLLO DI SE STESSI. LUCA È DIVENTATO ISTRUTTORE DI KRAV MAGA, L’ARTE DI DIFESA ISRAELIANA, E HA PARTECIPATO A…” - VIDEO

Articolo del 7 luglio 2021 di Stefania Chiale per "www.corriere.it"

Forzista della prima ora dal 1994, consigliere regionale, assessore, quindi deputato dal 2006 al 2018 nel centrodestra poi nel Partito democratico («colpa» di Matteo Renzi) sognando un «rilancio dell’area moderata». Oggi Maurizio Bernardo è tornato nel centrodestra, «nella casa che mi appartiene» dice, ma ora è il fratello Luca, primario di Pediatria al Fatebenefratelli, a scendere nell’arena politica.

Suo fratello passa nel suo campo e lo fa da candidato sindaco di Milano. Cosa gli ha detto quando è venuto fuori il suo nome?

«Che ero fiero di lui perché per la mia esperienza di 23 anni nelle istituzioni credo che servire la propria città significhi occuparsi delle persone. Lui finora l’ha fatto: averne cura e ascoltarle è il leitmotiv dell’esperienza che ha maturato in questi anni. Gli ho detto di considerarlo un grande onore, il proseguimento della sua attività e la conseguenza di ciò che ha studiato tutta la vita».

Qual è stato finora il rapporto di suo fratello con la politica? Già nel 2006 era stato candidato come consigliere comunale nella lista civica di Letizia Moratti.

«In effetti fu chiamato come rappresentante di un’esperienza civica professionale nella lista Moratti ormai 15 anni fa, come medico. Per il resto non ha mai preso parte alla politica, se non attivamente nella cabina elettorale. Ma ha sempre interloquito con tutti, nel rispetto delle istituzioni e privilegiando l’ospedalità pubblica».

Le altre passioni di suo fratello, oltre alla medicina?

«Ha una grande passione per gli animali, ha cani e gatti che fanno parte della sua famiglia. E poi le arti marziali: in famiglia un po’ tutti siamo dediti alla difesa personale, che significa anche rispetto verso gli altri e controllo di se stessi. Luca è diventato istruttore di Krav Maga, l’arte di difesa israeliana, e ha partecipato a iniziative per insegnare alle donne a difendersi da atti di violenza. L’altra sua caratteristica preponderante è l’altruismo, il mettersi a disposizione, l’essere sempre al servizio, non avere mai sabati o domeniche... Credo questa sia una caratteristica del buon politico come del medico».

Suo fratello corre nel centrodestra che lei ha lasciato e a cui è tornato. Ha consigli da dargli per sfidare Beppe Sala? A chi e a cosa deve guardare oggi il centrodestra a Milano?

«Vedo due direttrici: una è l’area sociale di cui poco ho sentito parlare in questi anni, quindi l’attenzione verso le persone e le periferie, perché le circoscrizioni a Milano sono 9. L’altro è il coinvolgimento degli attori dell’economia e della finanza per il rilancio della città. La campagna inizia ora, ma abituato lui all’emergenza-urgenza saprà rispondere anche a questa».

