24 mag 2020 22:11

SALE LA TENSIONE ALL’INTERNO DEL GOVERNO. SE IL PD È IN CONFUSIONE TOTALE, I 5STELLE NON SONO PIÙ GESTIBILI. È SALTATO L’ACCORDO TRA IL “POLTRONIFICIO” DI MAIO E GLI ORTODOSSI DI FICO - L’UNICA TEMA SU CUI SONO D’ACCORDO I PARTITI DEL GOVERNO (E MATTARELLA) È SU COME SBATTERE FUORI DALLE PALLE L’IDOLO DI TRAVAGLIO. MA CONTE SI STA DIMOSTRANDO ABILISSIMO, PER EVITARE DI FINIRE CARBONIZZATO, A METTERSI INTORNO PARAFULMINI DI TUTTI I TIPI: DA COLAO AD ARCURI, DA BOCCIA A SPERANZA