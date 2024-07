SALIS E TABACCHI – “I MOVIMENTI DI LOTTA PER LA CASA NON TOLGONO NIENTE A NESSUNO" (AI PROPRIETARI DEGLI APPARTAMENTI OCCUPATI SÌ) - L’EUROPARLAMENTARE ILARIA SALIS, EX OCCUPANTE ABUSIVA DI CASE E CACCIATRICE DI NAZISTI, PARLA ALL'ASSEMBLEA DI SINISTRA ITALIANA: "PER ANNI SIAMO STATI MESSI ALL'ANGOLO DALL'EGEMONIA DEL REALISMO CAPITALISTA, LE COSE STANNO INIZIANDO A CAMBIARE. LA MELONI MI ATTACCA? LA PROPAGANDA DESTRA ISTIGA ALL'ODIO" - L'ABBRACCIO CON FRATOIANNI E LA CITAZIONE DI CALVINO...

Salis, Meloni? Vergognoso criminalizzare le istanze sociali

(ANSA) - ROMA, 06 LUG - Le parole di Giorgia Meloni? "Io trovo vergognoso che alle istanze e rivendicazioni sociali si risponda con la criminalizzazione" o "con lo stato di polizia".

Bisognerebbe, invece, "considerare seriamente le questioni sociali e intervenire sulle condizioni materiali di vita delle persone. Cosa che questo governo si guarda bene dal fare". Lo ha detto l'europarlamentare Ilaria Salis a margine dell'assemblea di SI insieme a Nicola Fratoianni.

Salis, mi impegnerò al massimo per chi mi ha dato fiducia

(ANSA) - ROMA, 06 LUG - "Io sento un forte senso di responsabilità nei confronti di tutti i cittadini che mi hanno dato la loro fiducia. E Intendo impegnarmi al massimo per portare avanti le cose in cui credo, che poi credo siano anche le motivazioni per cui mi hanno votata". Lo ha detto l'europarlamentare Ilaria Salis a margine dell'assemblea di SI insieme a Nicola Fratoianni.

Salis, dimostrata concretezza solidarietà e antifascismo

(ANSA) - ROMA, 06 LUG - "Compagne e compagni, è un piacere essere qui, libera". Lo ha detto Ilaria Salis durante l'assemblea di Sinistra Italiana. Salis ha ringraziato "di cuore" per il "sostegno e la fiducia non scontati" nei suoi confronti. "Credo sia importante che insieme abbiamo dimostrato che la solidarietà nel segno dell'antifascismo e dei diritti non è un ideale astratto ma una forza concreta, che quando diventa collettiva diventa travolgente". "Un insegnamento che può andare ben oltre la mia vicenda personale", ha aggiunto.

Salis, ora impegno per altri antifascisti in carcere

(ANSA) - ROMA, 06 LUG - "Credo dobbiamo impegnarci affinché questo avvenga anche per altre persone. Il mio primo pensiero va ad altri antifascisti che si trovano a subire la repressione nelle carceri dell'Ungheria di Orban, penso innanzitutto a Maja che ha subito un'estradizione dalla Germania proprio la settimana scorsa.

Non posso non pensarci visto che ho ben conosciuto quelle prigioni in cui i diritti umani e i principi fondamentali dello stato di diritto non sono garantiti". Lo ha detto Ilaria Salis all'assemblea di Sinistra Italiana.

Salis,sempre dalla parte dei movimenti e delle lotte sociali

(ANSA) - ROMA, 06 LUG - "Sono convinta che molte persone - magari soprattutto giovani, precarie, persone che sono andate per la prima volta a votare - abbiamo voluto esprimere una volontà di cambiamento con questo voto. Oltre che una chiara opposizione alle forze di destra al governo. Io voglio rimanere sempre in sintonia con questa energia", "sono cresciuta con i movimenti e le lotte sociali e quella sarà sempre la mia parte, non potrebbe essere altrimenti". Lo ha detto Ilaria Salis all'assemblea di Sinistra Italiana.

Salis, Meloni mi attacca, propaganda destra istiga all'odio

(ANSA) - ROMA, 06 LUG - All'assemblea di Sinistra Italiana Ilaria Salis ha parlato degli "attacchi" che riceve "quotidianamente" tra cui "quello della presidente del Consiglio che attaccando me attacca una certa visione del mondo. Sembrava una barzelletta, ma la propaganda del populismo di destra è proprio questa cosa qui: un ribaltamento, una mistificazione della realtà" che "attraverso semplificazioni e bugie istiga all'odio".

"I movimenti di lotta per la casa non tolgono niente a nessuno ma rappresentano un'alternativa al racket e alla guerra tra poveri". Lo ha detto Ilaria Salis all'assemblea di Sinistra Italiana. La lotta per la casa è una "critica attiva" anche "alla politica della speculazione edilizia", ha aggiunto.

Salis, mi impegnerò su questione abitativa

(ANSA) - "La questione abitativa è un problema sociale concreto che va dal caro affitti all'accesso ai mutui fino alla gentrificazione. Io ho intenzione di impegnarmi in questi temi". Lo ha annunciato l'europarlamentare Ilaria Salis all'assemblea di Sinistra Italiana. "Bisogna essere radicali" laddove la parola "radicale" non è un'offesa, è sinonimo di profondità. Radicalità vuol dire andare alla radice delle cose. Per anni siamo stati messi all'angolo dall'egemonia del realismo capitalista e oggi forse le cose stanno iniziando a cambiare. Sempre più persone avvertono la necessità di un cambiamento radicale urgente", ha aggiunto.

Salis abbraccia Fratoianni e cita Calvino

(ANSA) - Salis abbraccia Fratoianni e cita Calvino Un abbraccio sul palco con Nicola Fratoianni prima di iniziare e una citazione di Italo Calvino per concludere. L'esordio di Ilaria Salis all'assemblea di Sinistra Italiana è cominciato ed è finito così. Salis ha citato "l'inferno dei viventi" di Calvino e i due modi per affrontarlo: farne parte fino a non vederlo più oppure saper riconoscere chi e cosa, in mezzo all'inferno non lo è, una strada rischiosa, che ed esige attenzione e apprendimento continui. Salis ha invitato la platea di SI a percorrere insieme la seconda strada.

