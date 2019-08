Alta tensione, Conte pronto anche a rinunciare

(ANSA) - ROMA, 31 AGO - In mattinata, dopo l'incontro al Colle con il Capo dello Stato Sergio Mattarella sono emersi in ambienti parlamentari della maggioranza timori che Conte stia anche ipotizzano la possibilità di rinunciare al mandato conferitogli dal Capo dello Stato, alla luce delle difficoltà emerse nelle ultime ore.

Salvini: Mattarella metta fine a mercato poltrone e convochi elezioni

(LaPresse) - "Presidente Mattarella, basta, metta fine a questo vergognoso mercato delle poltrone, convochi le elezioni e restituisca la parola e la dignità agli italiani". Così in una nota il leader della Lega, Matteo Salvini.

Da www.corriere.it

GIUSEPPE CONTE CON SERGIO MATTARELLA PER LE DIMISSIONI

Sembrava distesa l’atmosfera tra Movimento Cinque Stelle e Partito Democratico. Dopo le consultazioni e l’incarico per formare un nuovo governo ufficialmente assegnato a Giuseppe Conte dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, i toni si sono però riaccesi. A cominciare da quelli dell’ex ministro dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio: «Abbiamo presentato alcuni punti che riteniamo imprescindibili. Se verranno accolti bene, altrimenti meglio andare al voto e, aggiungo, anche presto». La lista si allunga. I punti considerati «imprescindibili» diventano venti. E la controparte, il Pd, non reagisce bene: «Basta con gli ultimatum o non si va da nessuna parte», ha dichiarato il segretario Nicola Zingaretti dopo aver annullato un incontro previsto con Di Maio. Nella serata del 30 agosto, Conte ha incontrato i rappresentanti delle due parti per delineare un percorso di lavoro che permette di elaborare un programma condiviso. Poi la programmazione di un nuovo appuntamento la mattina del 31 agosto.

meme sulla crisi di governo conte e mattarella

Ore 9.15

conte di maio zinga

L’incontro tra Giuseppe Conte e le delegazioni di Pd e Movimento Cinque Stelle era previsto per le 9.30. Slitta invece, secondo quanto si apprende, in tarda mattinata. Verso mezzogiorno. Si inserisce nel dibattito anche Paolo Gentiloni, ex primo ministro, che ha annullato la sua partecipazione alla festa dell’Unità a Milano prevista per questa sera: «Non pretendo uno sprint, ma un’accelerazione gioverebbe. Alle possibilità di risolvere la crisi e soprattutto alla dignità della politica. Aspettando Rousseau», scrive su Twitter riferendosi al voto online che il Movimento 5 Stelle ha previsto sulla sua piattaforma per capire l’umore della base riguardo alla formazione del nuovo governo.

GOVERNO CONTE BIS BY TERRE IMPERVIE giuseppe conte e sergio mattarella alla commemorazione del crollo del ponte morandi