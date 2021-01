SALTATO L’APPORTO DEI “COSTRUTTORI”, È IN CORSO UNA TRATTATIVA SEGRETA CON FORZA ITALIA PER SOSTITUIRE ITALIA VIVA. MA QUELLO CHE RESTA DI BERLUSCONI STA TENENDO DURO

QUIRINALE REPARTO MATERNITA' BY MACONDO

DAGOREPORT

Al momento (ore 19.30), la situazione è questa:

1. Conte non si stacca da 156 senatori a favore del suo governo. Aggiungere che alcuni senatori martedì non potranno raggiungere l’aula perché positivi al Covid o in quarantena.

2. Alla direzione di stamattina del Pd, Zingaretti ha messo a tacere quel 40% disponibile a riprendere il dialogo con Renzi: "Con chi distrugge ed è presuntuoso impossibile collaborare" No a governabilità fine a se stessa. Dopo voto in aula nuova direzione per scelte politiche".

BERLUSCONI FINGE DI NON VEDERE CONTE E NON LO SALUTA

3. Ma la notizia del giorno è questa: saltato l’apporto dei “Costruttori” (Mattarella è imbufalito per l’abuso del termine lanciato nel discorso di Capodanno abusato per nobilitare i soliti voltagabbana), è in corso una trattativa segreta con Forza Italia per sostituire Italia Viva. Ma quello che resta di Berlusconi sta tenendo duro: la nostra posizione politica stiamo aumentando nei sondaggi (l’ultimo lo dà al 10%).

renzi zingaretti

Ai vari emissari di Conte, l’ex Banana di Arcore ha fatto presente che sarebbe cosa diversa in presenza di un appello di Mattarella che coinvolga anche la destra della Lega e di Fratelli d’Italia per un esecutivo di unità nazionale. Ma la Mummia del Quirinale non ci pensa proprio a fare un appello. E il Pd vuole solo Forza Italia. Tra i forzisti un 30% vorrebbe pure aderire ma si chiedono: cosa otteniamo in cambio?