SALUTAME ‘A CONTE – MENTRE L'AVVOCATO DI PADRE PIO (GLI SCHIAFFI) PROVA A SABOTARE DRAGHI INVOCANDO UN GOVERNO "POLITICO”, DI MAIO, DOPO IL PRESSING DEL QUIRINALE, INDOSSA LA LIVREA ISTITUZIONALE E SPINGE I 5STELLE VERSO IL SI’ A SUPERMARIO: “CAPISCO I MALUMORI, ABBIAMO IL DOVERE DI MOSTRARCI MATURI E ASCOLTARE DRAGHI. SIAMO LA PRIMA FORZA POLITICA IN PARLAMENTO…” - A QUESTO PUNTO A CONTE NON RESTA CHE FARSI UN PROPRIO PARTITO

giuseppe conte e luigi di maio

“Comprendo gli animi e gli umori di queste ultime ore. È legittimo. Stiamo attraversando una crisi politica complessa e non abbiamo colpe.

Non abbiamo cercato noi lo stallo, non avremmo mai voluto che si arrivasse a questo, con una pandemia in corso e le enormi difficoltà del nostro comparto produttivo”. Luigi Di Maio parte da questa premessa per ammonire che ”è proprio in queste precise circostanze che una forza politica si mostra matura agli occhi del Paese”.

conte di maio

“Oggi - ricorda allora l’esponente M5s - si aprono le consultazioni del premier incaricato Mario Draghi, secondo la strada tracciata dal capo dello Stato, Sergio Mattarella, che ringrazio”.

“In questa fragile cornice, il Movimento 5 stelle ha, a mio avviso, il dovere di partecipare, ascoltare e di assumere poi una posizione sulla base di quello che i parlamentari decideranno”, dice ancora Di Maio.

“Siamo - rivendica - la prima forza politica in Parlamento e il rispetto istituzionale viene prima di tutto”.

conte di maio ZINGARETTI - CONTE - DI MAIO conte di maio franceschini Mario Draghi – viandante sul mare di nebbia