SALUTAME A LUIGINO – VIRGINIA SABA RISPONDE ALL’EX, DI MAIO, FACENDOSI "BECCARE" DA “CHI” AD AMOREGGIARE CON IL NUOVO BOYFRIEND, TAL EUGENIO RONCHETTI, MUSICISTA E CANTAUTORE MEGLIO NOTO COME "IUGGI" – LUIGINO, QUALCHE SETTIMANA FA, E' STATO FOTOGRAFATO A PASSEGGIARE A VENEZIA CON LA NUOVA FIAMMA, LA BOMBASTICA ALESSIA D’ALESSANDRO. E COSÌ “VIRGY”, CHE HA APPENA DATO ALLE STAMPE L’ULTIMA FATICA EDITORIALE, NON È RIMASTA A GUARDARE...

virginia saba eugenio ronchetti foto chi 1

Estratto dell’articolo di Azzurra Della Penna per “Chi”

[…] Un paio di settimane fa Di Maio si è mostrato “appassionato a Venezia” con Alessia D’Alessandro (fanciulla di anni 32 di origine italo-tedesca, che parla cinque lingue ed è stata candidata con i 5 Stelle nel 2018 nel collegio uninominale di Agropoli-Castellabate, in provincia di Salerno).

ALESSIA DALESSANDRO E LUIGI DI MAIO A VENEZIA

Virginia [Saba], che ha appena dato alle stampe il suo nuovo libro (mai titolo fu più profetico) Tracce di felicità (edito da If Press), qualche sera fa se ne andava tranquillamente a cena fuori a Roma, in un bistrot romantico della capitale, La Zanzara, con Eugenio Ronchetti, musicista e cantautore meglio noto come Iuggi.

E con loro, per la prima parte della serata, c’era anche Sara Manfuso, volto dell’informazione Mediaset. Due chiacchiere con lei e poi ancora dolci baci e languide carezze fra la Saba e Ronchetti, che da qualche tempo ormai sembrano non avere occhi (e orecchie) per nessun altro al mondo.

Tant’è che lui su Instagram le dedica persino la sua nuova canzone, che lei commenta con il cuoricino rosso d’ordinanza: «Come mai/ti guardavo lì chiusa in te/a proteggerti da chi vuole quello che non sei/ma lo sai che nei tuoi occhi/ io vedevo/che lottavi contro le voglie di evadere/ ma io per te sono la risposta...».

eugenio ronchetti e virginia saba foto chi

virginia saba eugenio ronchetti foto chi 2

eugenio ronchetti e virginia saba foto chi

sara manfuso con virginia saba e eugenio ronchetti foto chi 2

luigi di maio e virginia saba 8 luigi di maio virginia saba 2 LUIGI DI MAIO E VIRGINIA SABA ALLE TREMITI luigi di maio e virginia saba 6 luigi di maio virginia saba matrimonio marici castelli sara manfuso con virginia saba e eugenio ronchetti foto chi sara manfuso con virginia saba e eugenio ronchetti foto chi