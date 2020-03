SALVIAMO L’ECONOMIA DAL VIRUS - DALLA CASSA INTEGRAZIONE ALLA SOSPENSIONE DEI MUTUI, IL GOVERNO STA METTENDO A PUNTO LE LINEE DEL DECRETO ECONOMICO CHE SARÀ VARATO DOMANI DOPO IL VOTO DELLE CAMERE SULLO SCOSTAMENTO DI BILANCIO - LE MISURE PER LE PICCOLE AZIENDE, PARTITE IVA, TURISMO, AFFITTI E CONGEDI PARENTALI...

Carlo Bertini per www.lastampa.it

giuseppe conte roberto gualtieri

Il governo sta mettendo a punto le linee del decreto economico che sarà varato domani dopo il voto delle Camere sullo scostamento di bilancio. In queste ore sono in corso i colloqui che andranno avanti nel pomeriggio con i partiti di opposizione.

Da quanto fa sapere il vertice Dem saranno questi i punti principali di intervento, come anticipato da esponenti della segreteria di Zingaretti responsabili dei settori Imprese, Turismo e Made in Italy.

giuseppe conte roberto gualtieri 9

«Il primo sostegno all’economia è bloccare il contagio, nel frattempo occorre però intervenire per salvaguardare lavoratori, imprese e famiglie. Per questo motivo il Governo sta preparando un decreto ad ampio raggio, che in pieno accordo con l'Europa prevederà fra l'altro: cassa integrazione in deroga e fondo integrazione salari per i lavoratori; sostegni diretti e indiretti per le piccole imprese, i lavoratori autonomi e le partite Iva delle filiere specifiche più colpite, a partire dal turismo, dal commercio e dal made in Italy; ristori e indennizzi per le filiere produttive, moratoria per gli affidamenti sugli appalti e sospensione di pagamenti e imposte; sospensione dei mutui con garanzia pubblica per famiglie e imprese; sostegno alle famiglie su congedi parentali, affitti e altre forme di aiuto a chi resta a casa; non ultimo: nuove risorse aggiuntive su servizio sanitario nazionale, forze dell’ordine e protezione civile».