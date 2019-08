18 ago 2019 16:58

SALVINI, ADDIO - INCONTRO A PRANZO TRA GRILLO, DI MAIO, CASALEGGIO, FICO E DI BATTISTA NELLA VILLA DI BIBBONA DI BEPPEMAO - I MAGGIORENTI M5S HANNO DECISO CHE SALVINI NON E' PIU' UN INTERLOCUTORE CREDIBILE: "DISPIACE PER IL BUON LAVORO FATTO IN QUESTI 14 MESI. IL MOVIMENTO SARA IN AULA AL SENATO AL FIANCO DI GIUSEPPE CONTE IL 20 AGOSTO"