INDOSSATE L’ELMETTO: STA PER TORNARE ALESSANDRO DI BATTISTA! “SE DOPO LE EUROPEE SALTASSE IL GOVERNO, MI RICANDIDEREI. MA NON COME CAPO POLITICO, C’È GIÀ DI MAIO - IO SINDACO DI ROMA? NO, NON SONO ALL’ALTEZZA. IL CASO SIRI? COME HA DETTO CONTE SI DEVE DIMETTERE NON PER L'INDAGINE, MA PER AVER USATO IL SUO INCARICO PUBBLICO PER INTERESSI PERSONALI. UNA VOLTA ANDAI IN UN RISTORANTE DEI PARIOLI E LÌ C’ERANO ZANDA, SCALFARI E ALTRI CHE…”