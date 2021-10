4 ott 2021 17:32

SALVINI CERCA DI MASCHERARE IL SUPER FLOP DEL SUO CANDIDATO A MILANO, LUCA BERNARDO: "ABBIAMO SCELTO I MIGLIORI CANDIDATI POSSIBILI MA LI ABBIAMO SCELTI TARDI. IL PRIMO COMMENTO È SULL'AFFLUENZA: LA MAGGIOR PARTE NON HA VOTATO. E' PER ME E TUTTI UN'AUTOCRITICA" - "L'ANNO PROSSIMO VOTANO 25 CAPOLUOGHI, IL CENTRODESTRA HA IL DOVERE DI INDIVIDUARE I SUOI CANDIDATI IL PRIMA POSSIBILE ENTRO IL MESE DI NOVEMBRE PER AVERE 5-6 MESI DI TEMPO PER SPIEGARE LA NOSTRA IDEA DI BUON GOVERNO"