BOSCHI IN FIAMME – “SONO STATA BERSAGLIATA PER LA MIA FOTO IN BIKINI, NESSUNO INVECE HA POSTO IL PROBLEMA DEL CORPO IN POLITICA NEI 15 GIORNI PRECEDENTI QUANDO SALVINI È STATO IN COSTUME DA BAGNO PER 15 GIORNI AL PAPEETE” – LA SANTANCHE’ MENA DURO SUL DOPPIOPESISMO DI CERTA SINISTRA: "LE DONNE DI DESTRA SI POSSONO ATTACCARE. GLI STESSI CHE HANNO DIFESO LA MINISTRA BELLANOVA POI ME NE HANNO DETTE DI TUTTI I COLORI PER IL MIO CAPPELLO TRICOLORE”